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Влада відреагувала на вибухи та детонацію біля Житомирської траси

ВЛАДА

Президентські амбіції очільника Пентагону у виборах 2028 року

ВАЖЛИВО

Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини – ОВА

ПОДІЇ

Генштаб оновив дані про фронт: третина атак на трьох напрямках

ВІЙНА

Фейк: Мігранти привозять в Україну небезпечні екзотичні захворювання

СТОПФЕЙК

Відбулось 207 бойових зіткнень, ворог запустив 5,3 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

9 тисяч вразливих категорій сімей Луганщини отримали соціальні послуги цьогоріч

ЛУГАНЩИНА

Як школяру відновити знання після літа за 14 днів без перевантаження

ОСВІТА

рф знищила склад ЮНІСЕФ на Київщині із допомогою для дітей

ВІЙНА

Релокований до Харкова Рубіжанський Центр відновного лікування отримав сучасне обладнання

ЛУГАНЩИНА

Віктор Циганков офіційно перейшов із «Жирони» до «Аякса»

СПОРТ

Атака на Харків 28 серпня: ворог поцілив у торговельний центр

ВАЖЛИВО

Обклеювання автомобілів плівкою: як змінити колір і зовнішній вигляд машини без фарбування

СУСПІЛЬСТВО

В Україні знищено близько 90% логістики складів – міністр

ВАЖЛИВО

У Румунії заявили про затонуле судно після пожежі в Чорному морі, моряки повідомляли про дрон

ПОДІЇ

СУСПІЛЬСТВО

Обклеювання автомобілів плівкою: як змінити колір і зовнішній вигляд машини без фарбування

Обклеювання автомобілів плівкою без фарбування: як змінити колір і дизайн авто, яку плівку обрати та що врахувати перед повною або частковою обклейкою.

Рідкі патчі для очей: як доглядати за ніжною шкірою та зменшити сліди втоми

Рідкі патчі для очей допомагають підтримувати зволоження делікатної шкіри, зменшувати помітність слідів втоми та сухості. Розповідаємо, як вони працюють, чим відрізняються від гідрогелевих патчів і як правильно використовувати їх у домашньому догляді.

У віці 80 років помер британський актор Тім Каррі

На 81-му році життя пішов у засвіти видатний британський актор, співак та театральний діяч Тім Каррі. Найбільшу світову славу йому принесли ролі клоуна Пеннівайза у фільмі «Воно» та підозрілого консьєржа містера Гектора у стрічці «Сам удома 2».

Морські отруйні змії: як уникнути укусу та врятувати життя

Ми підготували пам’ятку з правилами, дотримання яких допоможе уникнути неприємної зустрічі зі смертельно небезпечними морськими зміями.

Навантаження на серце: кому варто пройти профілактичне обстеження

Підвищений тиск, задишка чи перебої серцевого ритму не завжди сприймаються як привід звернутися до лікаря. Розповідаємо, кому особливо важливо контролювати стан серцево-судинної системи, які обстеження може призначити кардіолог і з якими симптомами не варто відкладати консультацію.

У Генштабі обговорюють зміни мобілізаційного віку чоловіків – ЗМІ

У Генеральному штабі Збройних сил України тривають фахові консультації щодо зміни підходів до військового призову з урахуванням вікових категорій. Зокрема, розглядається можливість зниження верхньої межі мобілізації до 50–55 років.

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Коли лікар може порекомендувати МРТ нирок замість стандартного УЗД?

Коли УЗД нирок може бути недостатньо та в яких випадках лікар може призначити МРТ нирок з контрастом для уточнення діагностичної інформації.

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Як школяру відновити знання після літа за 14 днів без перевантаження

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