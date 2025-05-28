Підвищений тиск, задишка чи перебої серцевого ритму не завжди сприймаються як привід звернутися до лікаря. Розповідаємо, кому особливо важливо контролювати стан серцево-судинної системи, які обстеження може призначити кардіолог і з якими симптомами не варто відкладати консультацію.