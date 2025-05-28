Рідкі патчі для очей допомагають підтримувати зволоження делікатної шкіри, зменшувати помітність слідів втоми та сухості. Розповідаємо, як вони працюють, чим відрізняються від гідрогелевих патчів і як правильно використовувати їх у домашньому догляді.
На 81-му році життя пішов у засвіти видатний британський актор, співак та театральний діяч Тім Каррі. Найбільшу світову славу йому принесли ролі клоуна Пеннівайза у фільмі «Воно» та підозрілого консьєржа містера Гектора у стрічці «Сам удома 2».
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У Генеральному штабі Збройних сил України тривають фахові консультації щодо зміни підходів до військового призову з урахуванням вікових категорій. Зокрема, розглядається можливість зниження верхньої межі мобілізації до 50–55 років.
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