росія атакувала Харків і ще 10 населених пунктів області

Унаслідок російських обстрілів Харківщини за добу 29 вересня постраждали двоє людей — восьмирічна дівчинка в Харкові та 85-річна жінка в Огурцівці Шевченківської громади. В обох зафіксували гостру реакцію на стрес. Під ударами перебували обласний центр і ще десять населених пунктів регіону.

Про наслідки атак повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні 30 вересня.

Вечірні удари по Харкову: що відомо

Пізно ввечері 29 вересня Терехов повідомив про атаку російського безпілотника на Салтівський район. Унаслідок удару постраждала дитина, пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль.

📢 «Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес», — написав міський голова. Згодом він повідомив про ще один удар — по Київському району. На момент публікації цього повідомлення наслідки уточнювали.

За підсумковою інформацією ОВА, протягом доби російські дрони атакували три райони Харкова: Шевченківський, Київський та Салтівський. У місті пошкоджено скління багатоквартирного будинку, приватний будинок, два автомобілі та дах торгового центру.

Наслідки обстрілів у громадах області

У ранковому зведенні Синєгубов уточнив дані про постраждалих:

📢 «У м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у с. Огурцівка Шевченківської громади отримала гостру реакцію на стрес 85-річна жінка».

Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували у трьох районах області:

Богодухівський район: у Миронівці пошкоджено автомобіль, у Малих Феськах — три автомобілі, у Золочеві — господарчу споруду та автомобіль.

у Миронівці пошкоджено автомобіль, у Малих Феськах — три автомобілі, у Золочеві — господарчу споруду та автомобіль. Куп’янський район: в Огурцівці пошкоджено автомобіль і господарчі споруди, у Рогозянці — приватний будинок.

в Огурцівці пошкоджено автомобіль і господарчі споруди, у Рогозянці — приватний будинок. Ізюмський район: у Новоселівці пошкоджено приватний будинок, у Сухому Яру та Олександрівці — загалом два автомобілі.

За даними ОВА, для атак на Харківщину російські війська застосували одну керовану авіабомбу, РСЗВ, п’ять безпілотників типу «Молнія», сім FPV-дронів та ще вісім БпЛА, тип яких встановлюють.

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Евакуація та ситуація на фронті

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 62 444 людини, повідомив начальник ОВА.

За ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на всьому фронті відбулося 221 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак. Окупаційні російські війська намагалися просунутися в бік Стариці, Охрімівки, Малої Вовчої, Вільхуватки, Вільчі, Хрипунів та Чугунівки. На Куп’янському напрямку зафіксували одну спробу штурму в бік Путникового.

Нагадаємо, рано-вранці 28 вересня російські війська вдарили по житловій багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова. За оновленими даними Синєгубова, унаслідок тієї атаки постраждали 48 людей, серед них 12 дітей. Розбирання завалів завершили. У лікарнях залишалися 43-річний чоловік і 14-річна дівчина; їхній стан оцінювали як середній, без загрози життю.

👉 Також раніше стало відомо, що пізно ввечері 28 вересня російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Білогородці на Київщині. Поранення отримали чоловік і жінка — обох госпіталізували.