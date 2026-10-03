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Після удару по Північному мосту в Києві відновили рух

Денис Молотов
Денис Молотов
Після удару по Північному мосту в Києві відновили рух
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 03.10.2026

У Києві автобуси № 21, 73, 101 та 114 повернулися до постійних схем руху після ранкової російської атаки на Північний міст 3 жовтня. Водночас транспорт курсує з відхиленнями від розкладу, а для чотирьох тролейбусних маршрутів запровадили тимчасові схеми окремо на двох берегах Дніпра. Про відновлення автобусного сполучення Київська міська державна адміністрація повідомила о 8:17.

📢 «Рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка», – йдеться в повідомленні.

Одразу після атаки через перекриття Північного мосту рух цих автобусів затримувався. Маршрути № 21, 73 та 101 тимчасово спрямовували через Подільський мостовий перехід, станцію метро «Поштова площа» та Європейську площу. Згодом ці зміни скасували.

Як курсують тролейбуси на лівому та правому берегах

Через пошкодження контактної мережі на Північному мосту тролейбуси № 29, 30, 31 та 47 працюють за зміненими маршрутами. Схеми їхнього руху КМДА оприлюднила о 8:39.

На лівому березі всі чотири маршрути — № 29, 30, 31 та 47 — курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі.

На правому березі тролейбуси прямують до станції метро «Почайна»:

Маршрут Початкова зупинка
№ 29 Залізнична платформа «Куренівка»
№ 30 Вулиця Кадетський Гай
№ 31 Станція метро «Лук’янівська»
№ 47 Станція метро «Мінська»

Таким чином, тимчасова схема передбачає роботу цих тролейбусів окремо на кожному березі без сполучення через Північний міст. Про зміни також повідомило УНН із посиланням на КМДА.

Що відомо про атаку та обмеження на мостах

Вранці 3 жовтня російський безпілотник влучив у Північний міст. Унаслідок удару пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. На місце прибули екстрені служби. Після влучання рух у напрямку з лівого на правий берег тимчасово перекрили.

Цьому передували повторні атаки на Південний міст. За повідомленнями міського голови Віталія Кличка, протягом 1–2 жовтня там зафіксували п’ять влучань: два поблизу опорної частини та ще три під час наступних атак.

Крім наслідків обстрілів, на пересування столицею впливають обмеження на мостах під час повітряних тривог. Про їх запровадження КМДА повідомляла 2 жовтня, зазначає «КиївВлада». Наведені схеми автобусів і тролейбусів відповідають ранковим повідомленням міської влади за 3 жовтня.

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