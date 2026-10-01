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Судитимуть екскерівника комунального підприємства з Лисичанська

Денис Молотов
Денис Молотов
Судитимуть екскерівника комунального підприємства з Лисичанська
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора комунального підприємства з Лисичанська. Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службову недбалість. За даними слідства, дії посадовця у 2022 році завдали бюджету Лисичанської громади понад 3 млн грн збитків. Про завершення розслідування повідомили СБУ в Луганській області та Луганська обласна прокуратура.

💡 Майже 2 млн грн за електроенергію, яку підприємство не споживало

Перший епізод стосується розрахунків за електроенергію під час активних бойових дій. За версією слідства, навесні 2022 року керівник підприємства використав службове становище в інтересах приватного постачальника.

Посадовець підписав акти приймання-передачі, до яких внесли неправдиві відомості про обсяги споживання електроенергії. У прокуратурі уточнили, що йдеться про травень 2022 року, коли через бойові дії постачання електроенергії не здійснювалося.

📢 «На підставі цих документів з бюджету Лисичанської міської територіальної громади на користь приватної компанії-постачальника безпідставно перерахували майже 2 млн грн», — повідомили в СБУ.

За оцінкою прокуратури, збитки громади за цим епізодом становлять понад 1,9 млн грн.

💶 Подвійні оклади після припинення роботи підприємства

Другий епізод охоплює липень-вересень 2022 року. Правоохоронці встановили, що в цей період керівнику та окремим працівникам нараховували й виплачували подвійні посадові оклади, хоча вони не виконували завдань із забезпечення життєдіяльності громади.

📢 «Зокрема, працівникам, які не були залучені до забезпечення життєдіяльності громади, а також самому керівнику виплачували подвійні посадові оклади», — зазначили в обласній прокуратурі.

За повідомленням СБУ, діяльність самого комунального підприємства припинили ще у травні 2022 року. Слідство вважає, що через неналежне виконання посадовцем службових обов’язків понад 1,1 млн грн бюджетних коштів використали не за цільовим призначенням.

Загальну суму збитків за двома епізодами правоохоронці оцінюють у понад 3 млн грн.

⚖️Яке покарання загрожує обвинуваченому
Судитимуть екскерівника комунального підприємства з Лисичанська 01
Служба безпеки України / СБУ

Дії колишнього генерального директора кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану;
  • ч. 2 ст. 367 — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

За інформацією СБУ, фігуранту загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Національної поліції в Луганській області за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

Обвинувачення розглядатиме суд. До набрання законної сили обвинувальним вироком особа вважається невинуватою.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності мешканці Луганська, яка обійняла керівну посаду в окупаційному «міністерстві освіти і науки лнр».

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