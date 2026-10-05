Нобелівськими лауреатами з медицини стали троє дослідників оптогенетики

Лауреатами Нобелівської премії з фізіології або медицини 2026 року стали Карл Дейссерот зі США та Петер Геґеманн і Георг Нагель із Німеччини. Науковців відзначили «за відкриття, що стосуються керованих світлом іонних каналів та оптогенетики».

Рішення Нобелівської асамблеї при Каролінському інституті оголосили 5 жовтня у Стокгольмі. Дослідження лауреатів заклали основу методу, який дозволяє керувати активністю нервових клітин за допомогою світла та вивчати, як мозок формує спогади, емоції й поведінку. Про присудження нагороди повідомила Європейська дослідницька рада.

Від світлочутливих водоростей до дослідження мозку

Ключові відкриття вчені зробили на початку 2000-х років. Петер Геґеманн і Георг Нагель досліджували світлочутливі білки одноклітинних водоростей — каналродопсини. Ці білки утворюють канали, які під дією світла пропускають через клітинну мембрану електрично заряджені частинки — іони.

Карл Дейссерот використав ці властивості для керування нервовими клітинами. Внесення відповідних генетичних інструкцій у нейрони дозволило зробити їх чутливими до світлових імпульсів. Так виник інструмент для точного дослідження роботи нейронних ланцюгів, пояснює Німецька національна академія наук «Леопольдина».

Оптогенетика поєднує генетичні й оптичні методи. Вона дає змогу активувати або пригнічувати активність визначених нервових клітин і спостерігати, як це впливає на роботу мозку. Завдяки цьому дослідники можуть перевіряти причинний зв’язок між діяльністю конкретних нейронів та певними реакціями організму.

Що оптогенетика дала нейронауці та медицині

Метод використовують у лабораторіях у всьому світі для дослідження пам’яті, емоцій, поведінки, а також механізмів неврологічних і психіатричних розладів.

📢 «Завдяки оптогенетиці дослідникам вдалося виявити нейронні ланцюги, що керують конкретними спогадами, почуттями та формами поведінки, пов’язаними з неврологічними та психіатричними розладами. У клінічній медицині цей метод застосовують у спробах відновити зір людям із порушеннями зору», — розповіли в Нобелівському комітеті.

У дослідах на тваринах науковці можуть впливати на активацію спогадів та поведінкові реакції, визначаючи роль окремих нейронних ланцюгів. Медичні можливості оптогенетики також вивчають у клінічних дослідженнях, зокрема щодо відновлення зору.

Розмір премії та наступні нобелівські оголошення

Грошову частину нагороди — 12 млн шведських крон — розподілять порівну між трьома лауреатами. Кожен отримає по 4 млн крон.

Оголошення премії з фізіології або медицини відкрило Нобелівський тиждень. За офіційним розкладом, 6 жовтня назвуть лауреатів із фізики, 7 жовтня — з хімії, 8 жовтня — з літератури, а 9 жовтня — премії миру. Лауреатів премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля оголосять 12 жовтня.

Нагадаємо, 6 жовтня 2025 року премію з фізіології або медицини присудили Мері Бранков, Фреду Рамсделлу та Сімону Сакаґучі. Їх відзначили за відкриття щодо периферичної імунної толерантності — механізмів, які стримують імунну систему від атак на власні тканини організму.