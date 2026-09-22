У США перевіряють Binance через можливе порушення санкцій проти Ірану

Федеральні прокурори США розслідують, чи могла криптовалютна біржа Binance свідомо допускати торговельні операції, які порушують американські санкції проти Ірану. Правоохоронці перевіряють, наскільки ефективно платформа обмежувала доступ іранських користувачів до своїх послуг.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріал Bloomberg, підготовлений на основі інформації від співрозмовників, обізнаних із перебігом розслідування.

Перевіркою керує прокуратура США на Мангеттені. До неї також залучений кримінальний відділ Міністерства юстиції у Вашингтоні. Слідство має з’ясувати, чи застосовувала Binance достатні запобіжники для блокування заборонених операцій і чи знала про можливі порушення на платформі.

У відповідь компанія заявила про дотримання «політики нульової толерантності» до порушень санкцій. Представники Binance також наголосили, що «повністю співпрацюють із правоохоронними органами».

Наразі розслідування триває, а висновків щодо можливого порушення біржею санкційного законодавства американські правоохоронці не оприлюднювали. Мін’юст США відмовився коментувати повідомлення про перевірку.

🔹 Санкції проти BitBank і попередня справа Binance

Повідомлення про розслідування з’явилося на тлі посилення американського тиску на криптовалютну інфраструктуру Ірану. 17 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти BitBank — іранської криптобіржі, яку, за даними відомства, контролює бізнесмен Бабак Занджані.

Американська влада вважає платформу частиною інфраструктури обходу санкцій. За інформацією Мінфіну США, у червні та липні Занджані використовував BitBank для переказу біткоїнів на сотні мільйонів доларів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Binance вже стикалася з масштабними претензіями американських правоохоронців. У листопаді 2023 року співзасновник і тодішній керівник біржі Чанпен Чжао визнав провину у незабезпеченні належної програми протидії відмиванню коштів та залишив посаду. Компанія погодилася на врегулювання справи на 4,3 млрд доларів. Обставини тієї справи викладені в офіційному повідомленні Мін’юсту США.

Нагадаємо

Раніше Fox News повідомляло про плани росії розширити співпрацю з Іраном за межі традиційної торгівлі. Йшлося про альтернативні фінансові канали, ядерну співпрацю, виробництво в Ірані компонентів для російських літаків, великі енергетичні проєкти та транспортні маршрути до Перської затоки. Видання посилалося на отриманий ним документ про співпрацю двох держав.

Також стало відомо, що Тегеран передав Вашингтону через посередництво Катару вимоги для повернення до переговорів про завершення війни. Серед них — припинення бойових дій на всіх фронтах, розмороження іранських активів і скасування морської блокади.