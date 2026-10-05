Білорусь відновлює постачання калійних добрив до США

До США прямує партія із 30 тисяч тонн білоруських калійних добрив — перша за чотири роки, за повідомленням Financial Times. Вантаж відправили через російський порт Бронка в Санкт-Петербурзі після послаблення американських санкцій проти білоруської калійної галузі.

Судно має прибути до Нового Орлеана в штаті Луїзіана 14 жовтня. Таку очікувану дату розвантаження наводить платформа відстеження суден Kpler, повідомляє Financial Times.

Що відомо про першу партію

За даними цінового агентства Argus, 15 вересня в Бронці завантажили 30 тисяч тонн гранульованого хлориду калію, відомого на ринку як MOP. Постачальником виступає Білоруська калійна компанія, а судно належить компанії з Маршаллових Островів.

До запровадження санкцій Білорусь була помітним постачальником калійних добрив на американський ринок. За оцінкою Argus, у 2017–2021 роках середньорічний обсяг таких поставок становив приблизно 635 тисяч тонн.

Нинішній рейс означає повернення білоруського вантажу на цей маршрут, однак його прибуття до США ще очікується.

Як США послаблювали санкції

Вашингтон запровадив обмеження проти білоруської калійної галузі у 2021 році на тлі репресій режиму Олександра Лукашенка після президентських виборів 2020 року та придушення протестів.

Перший крок до відновлення торгівлі США зробили у грудні 2025 року. Тоді Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США — OFAC — видало генеральну ліцензію №13, яка дозволила операції за участю Білоруської калійної компанії, «Білоруськалію» та Agrorozkvit.

26 березня 2026 року OFAC виключило ці компанії із санкційного списку, після чого окрема ліцензія втратила актуальність. Це підтверджується офіційним рішенням американського відомства.

Відновлення поставок відбувається на тлі ускладнення ситуації на світовому ринку добрив. Війна на Близькому Сході та перебої із судноплавством через Ормузьку протоку обмежили постачання азотних добрив і сировини для виробництва фосфатних добрив.

Трамп заявляє про велику угоду, але логістика залишається складною

У вересні президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон працює над «масштабною угодою» щодо закупівлі калію в Білорусі. За його твердженням, ціни мають бути суттєво нижчими, ніж на поставки з Канади.

Водночас нарощування експорту стримують транспортні обмеження. Через санкції Білорусь втратила можливість використовувати литовський порт Клайпеда — один із найзручніших морських маршрутів для її калійної продукції. Перевезення через російські порти потребує довшого й дорожчого шляху.

Financial Times розглядає першу партію також у контексті поступового потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом. Білорусь роками перебувала під міжнародними обмеженнями через репресії проти опозиції та підтримку російської агресії проти України.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з білоруським колегою Максимом Риженковим заявив про можливість покращення польсько-білоруських відносин.