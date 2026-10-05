Стартує Нобелівський тиждень: коли оголосять лауреатів премій 2026 року

У понеділок, 5 жовтня, у Швеції та Норвегії розпочинається оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року. Першими назвуть відзначених у галузі фізіології або медицини. Серія оголошень триватиме до 12 жовтня й завершиться премією з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. Відповідний календар оприлюднений на офіційному сайті Нобелівської премії.

Коли назвуть лауреатів: розклад за київським часом

Оголошення відбуватимуться за таким графіком:

Дата Категорія Час за Києвом 5 жовтня, понеділок Фізіологія або медицина Не раніше 12:30 6 жовтня, вівторок Фізика Не раніше 12:45 7 жовтня, середа Хімія Не раніше 12:45 8 жовтня, четвер Література Не раніше 14:00 9 жовтня, п’ятниця Премія миру 12:00 12 жовтня, понеділок Економічні науки Не раніше 12:45

Лауреатів у галузі фізіології або медицини визначає Нобелівська асамблея Каролінського інституту. Премії з фізики, хімії та економічних наук присуджує Шведська королівська академія наук, а з літератури — Шведська академія.

Премію миру оголосить Норвезький Нобелівський комітет в Осло. Решта оголошень відбудуться у Стокгольмі. Дати й час підтверджені Шведською королівською академією наук та Норвезьким Нобелівським інститутом.

Розмір премії збільшили до 12 мільйонів крон

У 2026 році грошова складова нагороди становитиме 12 мільйонів шведських крон на кожну категорію. Фундація Нобеля збільшила її на мільйон крон порівняно з попереднім розміром. Про це повідомляє офіційний сайт Нобелівської премії миру.

Якщо премію в одній категорії присуджують кільком лауреатам, відповідну суму розподіляють між ними. Окрім грошової винагороди, відзначені отримують диплом і медаль, виготовлену із золота 18 каратів.

Нобелівські премії належать до найвідоміших міжнародних нагород за наукові відкриття, літературні досягнення та внесок у справу миру. Премію з економічних наук заснував центральний банк Швеції 1968 року на пам’ять про Альфреда Нобеля; вперше її вручили 1969-го.

Нагородження відбудеться 10 грудня

Урочисті церемонії традиційно проводять 10 грудня — у річницю смерті Альфреда Нобеля. Премію миру вручають в Осло, а лауреати інших категорій отримують нагороди від короля Швеції у Стокгольмському концертному залі. Про порядок нагородження йдеться на сайті Нобелівської премії.

Тим часом організатори Букерівської премії вже представили короткий список 2026 року, до якого увійшли шість романів. Переможець або переможниця отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів, інші автори короткого списку — по 2500 фунтів, зазначено на офіційній сторінці премії.

👉 Нагадаємо, минулого року стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснив несподіваний телефонний дзвінок до міністра фінансів Норвегії Єнса Столтенберга. Під час розмови він порушив дві теми – торговельні мита між країнами та своє прагнення стати лауреатом Нобелівської премії миру.