Дрони рф атакували харчове підприємство в Житомирській громаді

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по підприємству харчової промисловості в Житомирській громаді. На місці влучання спалахнула пожежа. За інформацією обласної влади, загиблих і постраждалих немає. Про наслідки атаки повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко:

Жертв та постраждалих внаслідок атаки наразі немає. Вогонь локалізовано та ліквідовано рятувальниками ДСНС.

Масштаби пошкоджень підприємства та наслідки для його подальшої роботи в повідомленні очільника області не уточнюються.

До гасіння залучили 70 рятувальників

У ранковому повідомленні ДСНС про пожежу на підприємстві Житомирщини зазначено, що на місці працювали 70 рятувальників і 19 одиниць техніки.

Роботу вогнеборців ускладнювала небезпека нових атак. У службі розповіли:

📢 «Через загрозу повторних ударів вогнеборці були вимушені відходити у безпечні місця. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів».

Рятувальники підтвердили ліквідацію пожежі. Інформації про постраждалих до служби не надходило.

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Підприємства громади вже зазнавали повторних атак

Минулого тижня російські війська двічі атакували підприємство з іноземними інвестиціями Kromberg & Schubert у Житомирській громаді. Про повторний удар також повідомляв Віталій Бунечко.

За його словами, росіяни завдавали ударів по цивільних підприємствах, які вже були зруйновані раніше. Після тієї атаки на місці працювали рятувальники, вибухотехніки та спеціальні служби. За попередніми даними ОВА, загиблих і постраждалих тоді не було.

👉 Також нагадаємо, що увечері 27 вересня російські війська вдарили безпілотником по житловому сектору Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема двоє неповнолітніх.