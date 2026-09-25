Телескопічні щогли у війську: як розгортають зв’язок і спостереження

На рівні землі сигнал часто послаблюють такі перешкоди, як насип, бетонна стіна, дерева або техніка. Через це камера з низької точки теж дає обмежений огляд. Щогла підіймає обладнання над частиною перешкод без будівництва стаціонарної опори, а після роботи складається для перевезення. Її використовують на польових пунктах зв’язку, біля укриттів і на тимчасових постах спостереження.

Щогла телескопічна: як працює секційна конструкція

Кілька алюмінієвих труб різного діаметра входять одна в одну. Під час розгортання секції послідовно висувають і затискають фіксаторами, а тринога сприймає вертикальне навантаження. Відтяжки стримують верхню частину від бокового зміщення. Їх кріплять навколо опори та натягують рівномірно, інакше щогла відхиляється ще до встановлення повного навантаження.

Складена конструкція займає значно менше місця, ніж її робоча висота. Для мобільного підрозділу важливі також маса комплекту, довжина в транспортному положенні та спосіб перенесення. Ці параметри визначають, чи вміститься щогла в автомобілі та скільки людей знадобиться для монтажу.

Що змінює підйом антени або камери

Коли антена опиняється вище насипу чи даху, між нею та іншою радіостанцією залишається менше перешкод. Зв’язок може стати стабільнішим без збільшення потужності передавача. Сигнал до антени йде коаксіальним кабелем, який у технічних описах називають фідером. Що довша ця лінія, то більші втрати, особливо на високих частотах. Під час вибору висоти враховують довжину кабелю та його характеристики.

Для камери важлива не лише висота. З вищої точки в кадр потрапляє ширша ділянка, а дерева, техніка чи край укриття менше перекривають огляд. Коли верхня секція розгойдується під вітром, зображення тремтить і дрібні об’єкти складніше розрізнити. Панельна антена навантажує щоглу вітром сильніше, ніж компактний модуль такої самої маси, тож однієї ваги обладнання для розрахунку стійкості недостатньо.

Приклад польової моделі

Представлена телескопічна щогла ЩАТ-1.9/10 RAL7022 К-2 УНІВЕРСАЛ підіймається до 10 м. Вона має сім секцій, важить 11,5 кг, а її транспортна довжина становить 1,9 м. Допустиме навантаження — 8 кг, гранична швидкість вітру — 15 м/с. Опора має три телескопічні ніжки. Разом зі щоглою постачають стандартну верхню насадку та тросові відтяжки.

Фіксатори дають змогу висунути або скласти секції менше ніж за хвилину. Заявлена хвилина стосується лише висування та складання секцій. Встановлення антени чи камери, прокладання кабелю та натягування відтяжок потребують додаткового часу.

Як розгорнути щоглу без зайвого ризику

Триногу не ставлять на пухкому насипі, над порожнинами або на крутому схилі. Спочатку вирівнюють основу, закріплюють обладнання й залишають біля роз’ємів невеликий запас кабелю. Далі підіймають секції по черзі, стежать за вертикаллю та коригують натяг відтяжок. Кабель фіксують уздовж опори так, щоб його вага не припадала на роз’єм.

Щоглу варто підбирати із запасом вантажності, особливо для обладнання з великою вітровою площею. Якщо після підйому зв’язок не поліпшився, перевіряють втрати у фідері, роз’єми, напрямок антени та наявність перешкод на трасі. Тремтіння зображення частіше вказує на слабкий натяг відтяжок, люфт кріплення або надто велику висоту для поточних погодних умов.