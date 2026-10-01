Громади Луганщини фіксуватимуть екологічні збитки від агресії рф

На Луганщині організовують регулярний збір інформації про екологічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, надходження екологічних платежів і виконання природоохоронних заходів. Зібрані відомості також використовуватимуть для підготовки заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Ці питання обговорили під час онлайн-зустрічі заступника голови Луганської ОДА Олексія Смирнова з представниками громад. Про її результати обласна адміністрація повідомила 30 вересня.

У громадах визначать відповідальних за збір екологічних даних

За словами Смирнова, алгоритм пошуку необхідної інформації ще напрацьовують. Водночас кожна громада має визначити відповідальну особу, яка відстежуватиме екологічну ситуацію на тимчасово окупованій території.

📢 «Нам необхідно переформовувати роботу, щоб ми системно оновлювали відповідну статистику», — наголосив Олексій Смирнов.

Зібрані дані мають стати основою для документування шкоди довкіллю, викрадення природних ресурсів та інших порушень у регіоні. За повідомленням ОДА, за цими фактами оформлюватимуть заяви до Реєстру збитків.

Яку звітність мають підготувати адміністрації

Запит на узагальнену звітність надійшов від Міністерства економіки та довкілля України. Він передбачає заповнення чотирьох форм:

відомості про надходження екологічних платежів;

інформацію про фактично виконані природоохоронні заходи;

плани природоохоронних заходів;

дані про заходи, які не вдалося виконати.

В ОДА пояснили, що вся територія Луганської області перебуває в умовах тимчасової окупації або активних бойових дій. Через це планувати та реалізовувати природоохоронні заходи безпосередньо на місцевих об’єктах фізично неможливо.

Окремо врахують особливості сплати екологічного податку. Як роз’яснює Державна податкова служба, для відповідних об’єктів на територіях активних бойових дій або тимчасової окупації діє звільнення від його нарахування та сплати. Період застосування цієї норми визначають за датами, зазначеними в офіційному переліку територій.

Тому до кожної із чотирьох форм додадуть пояснення з посиланнями на чинне законодавство.

Районним військовим адміністраціям і військовим адміністраціям населених пунктів доручено до 8 жовтня передати інформацію за I та II квартали Управлінню з питань реінтеграції та відновлення Луганської ОДА.

Для екологічної шкоди відкриті окремі категорії Реєстру збитків

30 вересня Міжнародний Реєстр збитків оголосив про відкриття всіх категорій заяв. Серед останніх відкритих категорій — B3.1 «Екологічна шкода» та B3.2 «Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів».

Подавати такі заяви можуть, зокрема, центральні, регіональні та місцеві органи влади, державні й комунальні установи та організації.

Документування цих втрат формує доказову основу для майбутнього розгляду заяв і визначення компенсацій у межах міжнародного компенсаційного механізму.

👉 Також нагадаємо, що Луганська область розвиває співпрацю з Румунією у гуманітарній, освітній та культурній сферах.