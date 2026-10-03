СБУ прозвітувала про роботу за серпень–вересень

Затримання учасників російської агентурної мережі, вироки за співпрацю з фсб та передача до суду справ про розтрату бюджетних коштів — серед результатів роботи СБУ на сході України за серпень-вересень.

За повідомленням спецслужби, співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях провели низку операцій із протидії російській агентурі, фінансуванню збройної агресії та корупції. Окремі розслідування стосуються закупівель для медичного закладу й використання коштів, призначених для облаштування житла переселенцям.

➡️Агентурна мережа на Донеччині та вироки коригувальникам

На Донеччині СБУ викрила мережу, учасники якої, за даними слідства, передавали фсб координати українських військових на Краматорському напрямку. Правоохоронці встановили причетність трьох осіб: двох затримали за місцями проживання, третя перебуває на території росії.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами, як повідомляє спецслужба, виконання ворожих завдань. Затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Докладніше — у повідомленні СБУ.

➡️В іншому провадженні двох мешканців Дружківки та Краматорська засудили до 15 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна. Вони збирали для ворога відомості про позиції української протиповітряної оборони, артилерії та мінні загородження. Про вироки повідомила СБУ.

➡️Затримання у справах про фінансування агресора

На заході України затримали колишню головну бухгалтерку машинобудівного підприємства з окупованої Брянки, яка три роки перебувала в розшуку. За матеріалами слідства, після захоплення підприємство продовжило працювати на окупованій території, постачати продукцію до росії та здійснювати платежі на користь агресора.

➡️На Полтавщині правоохоронці затримали власника торговельних і транспортних компаній із Сіверськодонецька. За даними СБУ, його підприємства сплачували податки до бюджету рф, закуповували для окупаційних військ автомобілі та обладнання для безпілотників, а також фінансували партію «єдіная росія». Про затримання повідомляла ІРТА.

➡️Закупівлі для лікарні та кошти на житло для ВПО

До суду скерували обвинувальний акт щодо депутата Сіверськодонецької районної ради, який очолював міську багатопрофільну лікарню. За версією слідства, він організовував закупівлі за завищеними цінами, залучаючи підконтрольні комерційні структури.

Під час обшуку правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму 10,6 млн грн. Посадовцю інкримінують незаконне збагачення та привласнення майна в особливо великих розмірах. Докладніше про обвинувачення — у матеріалі ІРТА.

➡️ Окремо за сприяння голови Луганської ОВА СБУ викрила схему «відкатів» на державних закупівлях. За даними слідства, для приховування передачі грошей фігуранти використовували поштові відправлення. Під час обшуків вилучили техніку, чорнові записи з розрахунками та готівку.

➡️ Ще одна передана до суду справа стосується посадовця міської військової адміністрації з Луганщини. Його обвинувачують у розтраті бюджетних коштів під час підготовки проєкту реконструкції будівлі для проживання переселенців. За матеріалами розслідування, гроші перерахували виконавцю без необхідних погоджень, а реконструкцію так і не реалізували.

Дії фігуранта кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.