«Шахтар» стартував у Лізі чемпіонів нічиєю з ПСВ: 1:1 в Ейндговені

«Шахтар» зіграв унічию 1:1 з ПСВ у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Глейкера Мендоси, але після перерви господарі швидко відігралися — відзначився Сержиньйо Дест.

Матч відбувся 10 вересня на стадіоні ПСВ в Ейндговені. «Шахтар» провів організований перший тайм і зумів скористатися одним із небагатьох вільних просторів перед перервою. На першій компенсованій хвилині Марлон Гомес відібрав м’яч у центрі поля, Ізаке вивів на ударну позицію Мендосу, а венесуельський вінгер змістився з лівого флангу та точно пробив у дальній кут.

Для Мендоси це був дебютний гол за «Шахтар» у Лізі чемпіонів. Команда Арди Турана пішла на перерву з перевагою, однак після відновлення гри ПСВ додав у тиску. Уже на 48-й хвилині низька передача з лівого флангу дійшла до Деста, який ударом з льоту пробив повз Дмитра Різника.

«Шахтар» витримав тиск після перерви

Після пропущеного м’яча український клуб не розсипався й відповів серією власних атак. Небезпечно зі стандарту пробивав Аліссон, а Ізаке мав нагоду знову вивести гостей уперед, але його удар виявивсяตรง у воротаря. В одному з епізодів Арбітр не призначив пенальті після падіння Ізаке у штрафному майданчику ПСВ.

У завершальній частині зустрічі обидві команди більше дбали про контроль ризиків, ніж про безрозсудний штурм. Господарі не змогли організувати вирішальний фінальний натиск, а «Шахтар» вивіз із Нідерландів важливе очко. Головний тренер ПСВ Петер Бос після гри також визнав, що команда не створила достатньо моментів для перемоги.

За даними офіційного календаря УЄФА, нічия стала одним із результатів першого туру оновленої лігової фази. Для «Шахтаря» це вже 20-та участь у груповому етапі або ліговій фазі Ліги чемпіонів — найбільший показник серед українських клубів.

Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Арди Турана проведе 14 жовтня проти грецького АЕК. Домашня гра «Шахтаря» відбудеться на лондонському «Стемфорд Бридж» і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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