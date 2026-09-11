ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

«Шахтар» стартував у Лізі чемпіонів нічиєю з ПСВ: 1:1 в Ейндговені

Наталя Соколенко
Наталя Соколенко
Стадіон ПСВ в Ейндговені перед матчем Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»
Стадіон ПСВ в Ейндговені, де 10 вересня 2026 року «Шахтар» зіграв унічию 1:1 з господарями. Фото: ФК «Шахтар»

«Шахтар» зіграв унічию 1:1 з ПСВ у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Глейкера Мендоси, але після перерви господарі швидко відігралися — відзначився Сержиньйо Дест.

Матч відбувся 10 вересня на стадіоні ПСВ в Ейндговені. «Шахтар» провів організований перший тайм і зумів скористатися одним із небагатьох вільних просторів перед перервою. На першій компенсованій хвилині Марлон Гомес відібрав м’яч у центрі поля, Ізаке вивів на ударну позицію Мендосу, а венесуельський вінгер змістився з лівого флангу та точно пробив у дальній кут.

Для Мендоси це був дебютний гол за «Шахтар» у Лізі чемпіонів. Команда Арди Турана пішла на перерву з перевагою, однак після відновлення гри ПСВ додав у тиску. Уже на 48-й хвилині низька передача з лівого флангу дійшла до Деста, який ударом з льоту пробив повз Дмитра Різника.

«Шахтар» витримав тиск після перерви

Після пропущеного м’яча український клуб не розсипався й відповів серією власних атак. Небезпечно зі стандарту пробивав Аліссон, а Ізаке мав нагоду знову вивести гостей уперед, але його удар виявивсяตรง у воротаря. В одному з епізодів Арбітр не призначив пенальті після падіння Ізаке у штрафному майданчику ПСВ.

У завершальній частині зустрічі обидві команди більше дбали про контроль ризиків, ніж про безрозсудний штурм. Господарі не змогли організувати вирішальний фінальний натиск, а «Шахтар» вивіз із Нідерландів важливе очко. Головний тренер ПСВ Петер Бос після гри також визнав, що команда не створила достатньо моментів для перемоги.

За даними офіційного календаря УЄФА, нічия стала одним із результатів першого туру оновленої лігової фази. Для «Шахтаря» це вже 20-та участь у груповому етапі або ліговій фазі Ліги чемпіонів — найбільший показник серед українських клубів.

Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Арди Турана проведе 14 жовтня проти грецького АЕК. Домашня гра «Шахтаря» відбудеться на лондонському «Стемфорд Бридж» і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також: Забарний зіграв увесь матч за ПСЖ у Лізі чемпіонів: парижани розгромили «Слован» 6:1

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на Дніпро 10 вересня: двоє загиблих, п’ятеро поранених

ВАЖЛИВО

Викрито двох бізнесменів, які передавали військовим рф РЕБи та фінансували «єдину росію»

ПОДІЇ

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив про ризик через нестачу коштів

ВАЖЛИВО

Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Києві

ВАЖЛИВО

Оздоровлення жителів Луганщини: профільні заклади прийняли 64 людини

ЛУГАНЩИНА

Кравченко заперечив причетність до коштів колцентрів і пояснив оренду будинку в Козині

ВАЖЛИВО

Американський стартап наступного року розпочне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині

ПОДІЇ

Зимова підтримка: хто може отримати 19 400 грн у 2026 році

ВАЖЛИВО

Нічна атака росії на Київщину: постраждало 11 районів міста і області, є жертви

ПОДІЇ

Фейк: Росія затопила баржу з танками Leopard в Румунії

СТОПФЕЙК

Хасиди знову в Умані: що стоїть за паломництвом, сміттям і дивною поведінкою

ЕКСКЛЮЗИВ

Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях – що зміниться для Київщини з 10 вересня

ПОДІЇ

Власність, реєстри і право на забуття: небезпеки ухвалення нового Цивільного кодексу

ВЛАДА

25 років після терактів у США: що насправді сталося з вежами-близнюками

ЕКСКЛЮЗИВ

Охорона на десятиліття: у Раді пропонують захищати колишніх топпосадовців

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип