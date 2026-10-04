ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США вислали двох членів іранської делегації – Axios

Денис Молотов
Денис Молотов
США вислали двох членів іранської делегації - Axios
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Державний департамент передав іранській місії при ООН вимогу про негайний виїзд делегації / Marco Antonio Rubio

Двоє членів іранської делегації, які залишалися в Нью-Йорку після заходів високого рівня Генеральної асамблеї ООН, виїхали зі США після повторної вимоги Держдепартаменту. Про їхнє вислання 3 жовтня повідомило Axios із посиланням на американського посадовця.

За словами співрозмовника видання, дипломати не виконали попередню вимогу Вашингтона щодо негайного виїзду всієї делегації.

📢 «Держсекретар Рубіо налаштований рішуче. Ще двох членів іранської делегації було виявлено в Нью-Йорку через довгий час після завершення Генеральної Асамблеї ООН. Тепер їх вислали з країни», — сказав він.

Дипломати залишили США після повторного звернення

За наведеною Axios хронологією, Державний департамент передав іранській місії при ООН вимогу про негайний виїзд делегації в понеділок, 28 вересня. Однак двоє її представників продовжували перебувати в Нью-Йорку.

У п’ятницю, 2 жовтня, американська сторона повідомила місію Ірану, що знає про перебування цих дипломатів у країні. Вашингтон повторно зажадав, щоб вони негайно виїхали.

Один із них залишив США ввечері 2 жовтня, другий — уранці 3 жовтня. Отже, попри повідомлення про вислання обох у суботу, їхній фактичний виїзд відбувся в різні дні.

Тегеран раніше заперечував примусовий виїзд основної делегації

Перед цим американські посадовці повідомили Associated Press, що держсекретар Марко Рубіо наказав міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі та його делегації залишити Нью-Йорк раніше запланованого терміну. За їхньою версією, рішення ухвалили після відсутності суттєвого прогресу в дипломатичних контактах.

Іранська місія при ООН заперечила цю версію щодо основної делегації. Вона заявила, що її представники виїхали відповідно до графіка, який заздалегідь передали Держдепартаменту.

Інцидент стався на тлі складних переговорів між Вашингтоном і Тегераном та ризику поновлення масштабних бойових дій. Раніше медіа писали про можливе відновлення американських ударів після проміжних виборів до Конгресу. А 1 жовтня Дональд Трамп публічно допустив такий сценарій після голосування 3 листопада, не оголосивши остаточного рішення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Київщині дрон влучив у приватний будинок: двоє поранених

ВІЙНА

Трамп заявив про потужні боєприпаси, для використання яких Україні нібито бракує техніки

ПОЛІТИКА

Мерц попередив про нові гібридні атаки росії та пообіцяв підтримку Україні

ПОДІЇ

Удар по багатоповерхівці в Харкові: постраждали 38 людей, серед них 10 дітей

ВАЖЛИВО

Британія запровадила нові санкції проти рф – у списку судна “тіньового флоту”, пропагандисти та причетні до тортур

ПОДІЇ

На фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень – у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

рф знову вдарила по Північному мосту: пошкоджено дорогу й тепломагістраль

ВАЖЛИВО

У бою загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із бригади «Привид Києва»

ВАЖЛИВО

Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС: уряд наголошує на потребі в подальшому фінансуванні

ВАЖЛИВО

Україна передала партнерам плани ударів рф по енергетиці – ЗМІ

ВАЖЛИВО

«Хохол» звучить гордо: як козацький чуб перетворили на образу українця

ЕКСКЛЮЗИВ

Цифрове планування відновлення: Сіверськодонецька МВА вже працює з CLS Ukraine

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Аварійну посадку рейсу Flydubai спричинила сутичка пілотів – українця та росіянина

СТОПФЕЙК

Пентагон уклав контракт до $20,7 млрд на ракети AMRAAM

ВАЖЛИВО

Освітянам Луганщини у Дніпрі вручили обласні відзнаки, грамоти та подяки

ОСВІТА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип