США вислали двох членів іранської делегації – Axios

Двоє членів іранської делегації, які залишалися в Нью-Йорку після заходів високого рівня Генеральної асамблеї ООН, виїхали зі США після повторної вимоги Держдепартаменту. Про їхнє вислання 3 жовтня повідомило Axios із посиланням на американського посадовця.

За словами співрозмовника видання, дипломати не виконали попередню вимогу Вашингтона щодо негайного виїзду всієї делегації.

📢 «Держсекретар Рубіо налаштований рішуче. Ще двох членів іранської делегації було виявлено в Нью-Йорку через довгий час після завершення Генеральної Асамблеї ООН. Тепер їх вислали з країни», — сказав він.

Дипломати залишили США після повторного звернення

За наведеною Axios хронологією, Державний департамент передав іранській місії при ООН вимогу про негайний виїзд делегації в понеділок, 28 вересня. Однак двоє її представників продовжували перебувати в Нью-Йорку.

У п’ятницю, 2 жовтня, американська сторона повідомила місію Ірану, що знає про перебування цих дипломатів у країні. Вашингтон повторно зажадав, щоб вони негайно виїхали.

Один із них залишив США ввечері 2 жовтня, другий — уранці 3 жовтня. Отже, попри повідомлення про вислання обох у суботу, їхній фактичний виїзд відбувся в різні дні.

Тегеран раніше заперечував примусовий виїзд основної делегації

Перед цим американські посадовці повідомили Associated Press, що держсекретар Марко Рубіо наказав міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі та його делегації залишити Нью-Йорк раніше запланованого терміну. За їхньою версією, рішення ухвалили після відсутності суттєвого прогресу в дипломатичних контактах.

Іранська місія при ООН заперечила цю версію щодо основної делегації. Вона заявила, що її представники виїхали відповідно до графіка, який заздалегідь передали Держдепартаменту.

Інцидент стався на тлі складних переговорів між Вашингтоном і Тегераном та ризику поновлення масштабних бойових дій. Раніше медіа писали про можливе відновлення американських ударів після проміжних виборів до Конгресу. А 1 жовтня Дональд Трамп публічно допустив такий сценарій після голосування 3 листопада, не оголосивши остаточного рішення.