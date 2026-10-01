«Дякуйте окупантам»: росія готує постановку в голодних Олешках

Ще 27 вересня українські військові скидали з важких дронів їжу в окуповані Олешки. За одну операцію через фронт перекинули близько чотирьох тонн продуктів і медикаментів. А вже через три дні стало відомо, що російські військові готують свою версію того, що відбувається в місті.

Для майбутніх відео вже написана “методичка”: місцеві мають розповідати, що Олешки нібито блокують ЗСУ, українські дрони атакують цивільних і не дають завозити гуманітарну допомогу, а російські військові годують людей та забезпечують їхню безпеку.

РБК-Україна ознайомилося з документом під назвою «Алгоритм відеоінтерв’ю з цивільними в н.п. Олешки Херсонської області», який редакції показали джерела у Силах оборони. Видання не публікує сам документ із міркувань безпеки, але наводить його зміст. У ньому прописані тези про нібито «блокування населеного пункту з усіх напрямків», удари українських безпілотників по мирних жителях і будинках, перешкоджання гуманітарній допомозі та «позитивне ставлення» населення до російських військових. Співрозмовник РБК-Україна також розповів про радіоперехоплення, в яких російські військові обговорювали такі вказівки та можливий приїзд журналістів федеральних телеканалів.

Того ж дня Херсонська ОВА повідомила про перехоплений розвідкою наказ командирам російських підрозділів, які блокують Олешки, знімати пропагандистські ролики. За даними адміністрації, для цього збираються використовувати цивільних, яких змушуватимуть хвалити окупантів і звинувачувати українських військових у тому, що відбувається в місті.

Є й ще одна деталь — у Telegram вже курсують фотокопії тих самих “методичок” від окупантів. Так Telegram-канал Exilenova+ опублікував листування, з якого випливає, що в окремих роликах російські військові можуть самі видавати себе за місцевих жителів та попередньо ті самі “методички”.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 30 вересня заявив, що, за даними української розвідки, йдеться не про один сюжет, а про десятки постановочних відео. Місцевих, за його словами, змушуватимуть говорити на камеру, що вони «щасливі, ситі й вдячні російським окупантам».

Щоб зрозуміти, навіщо знадобилася така масштабна зйомка, достатньо подивитися, що відбувалося в Олешках напередодні.

27 вересня українські підрозділи провели в місті велику гуманітарну операцію: 142 вильоти важких дронів, близько чотирьох тонн продуктів і медикаментів, сто точок доставлення. Про гуманітарну катастрофу в окупованому місті та цю операцію Ірта-fax докладно писав у матеріалі «Хліб із неба для міста, яке морять голодом: що відбувається в Олешках».

Керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко розповіла Укрінформу, що російські військові відбирали в місцевих продукти, скинуті українськими дронами. За її словами, навіть наявність продуктів не російського виробництва може стати приводом для підозри у співпраці з ЗСУ.

А речниця Угруповання військ (сил) «Південь» Анастасія Шевченко повідомила, що російська сторона, ймовірно, збирається використати доставлену Україною допомогу у власній пропаганді й видати її за результат діяльності російських військових. Вона ж підтвердила інформацію про підготовку відео, в яких цивільних змушуватимуть говорити, що вони «щасливі, ситі та вдячні російським окупантам».

У червні Моніторингова місія ООН з прав людини повідомляла, що в Олешках і Голій Пристані цивільні залишаються без належного доступу до продуктів, медицини та безпечної евакуації. За даними місії, від початку 2026 року в цих двох окупованих громадах загинули щонайменше 29 цивільних, ще 54 були поранені. Короткодистанційні дрони стали головною причиною зафіксованих місією втрат серед цивільних.

Ця деталь важлива, бо російська “методичка” використовує страх людей перед безпілотниками. ООН водночас прямо застерігала, що в окремих досліджених атаках не мала достатніх даних, щоб остаточно встановити відповідальну сторону. У російському «Алгоритмі відеоінтерв’ю» такої невизначеності вже немає: винними наперед названі українські військові.

У результаті російському телебаченню не потрібні декорації: камера покаже справжнє окуповане місто, справжніх людей, нестачу продуктів, небезпечні дрони та реальні руйнування, а глядачеві одразу пояснять, хто все це спричинив і хто нібито рятує людей.

Таке вже було

Цей метод для російської пропаганди не новий. Ще у 2014 році «Первый канал» показав жінку, яка назвалася очевидицею нібито розп’яття українськими військовими трирічного хлопчика у Слов’янську. Підтверджень її історії журналісти не знайшли, а «розіп’ятий хлопчик» став одним із найвідоміших російських фейків про війну в Україні. Пізніше той самий телеканал показував нібито жителя Кривого Рогу, який скаржився на життя в Україні після Майдану. «Місцевим жителем» виявився білоруський актор.

За дванадцять років змінилося небагато: потрібна Москві історія краще працює, коли її розповідає не російський чиновник чи телеведучий, а людина, представлена українцем і очевидцем подій. Але є обставина, яку неможливо прибрати з кадру жодною “методичкою”: Олешки контролює росія.

Саме росія є державою-окупантом і несе відповідні обов’язки за міжнародним гуманітарним правом. Стаття 55 Четвертої Женевської конвенції зобов’язує окупаційну державу в межах наявних можливостей забезпечувати населення продовольством і медикаментами. А якщо населення окупованої території забезпечене недостатньо, стаття 59 Конвенції зобов’язує окупаційну державу погодитися на гуманітарні операції та сприяти їм усіма наявними засобами.

Перевірити російську версію можна без «Алгоритму відеоінтерв’ю». Для цього достатньо допустити в Олешки міжнародні гуманітарні організації та незалежних журналістів, дозволити їм самим обирати співрозмовників і говорити з людьми без російських військових поруч.

Людям, які хочуть залишити місто, треба дати можливість безпечно виїхати. Тоді жителі Олешок й самі розкажуть, хто їх годує, хто відбирає продукти, хто не дає виїхати і як вони прожили роки російської окупації.

А поки росія знову готує десятки відео, в яких люди з окупованого нею міста мають дякувати окупантам і звинувачувати Україну, а якщо буде важко вмовити голодних жителів окупованих Олешек, роль місцевих зіграють російські військові.