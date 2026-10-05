У Березані 46 першокурсників Луганського військового ліцею склали присягу

У Березані на Київщині 3 жовтня відбулася церемонія складання присяги першокурсниками Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Цьогоріч до двічі релокованого закладу вступили 46 учнів — 30 хлопців та 16 дівчат. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Першокурсників привітав начальник Луганської ОВА Олексій Харченко. Він відзначив свідомий вибір молоді, яка під час війни вирішила пов’язати своє майбутнє із захистом України.

📢 «Пишаюся юнаками і дівчатами, які в часи війни свідомо обирають шлях військових та у майбутньому боронитимуть Україну від ворога. Такий вибір для молоді та їхніх батьків гідний поваги», — наголосив Харченко.

Підтримка ліцею та побажання першокурсникам

За словами очільника області, обласна влада працює над створенням належних умов і забезпеченням Луганського військового ліцею всім необхідним. Він подякував педагогічному колективу за роботу, а вихованцям побажав успішного навчання та подальшого вступу до українських закладів вищої військової освіти.

Начальник ліцею, бригадний генерал Валерій Ємбаков, звернувся до першокурсників із побажанням гідно продовжувати багаторічні традиції закладу.

Зі складанням присяги учнів також привітали почесний консул Литовської Республіки у Луганській області Робертас Габулас та секретар Березанської міської ради Сергій Гура.

Дві релокації: з Луганська через Кремінну на Київщину

Через російську агресію ліцею довелося двічі змінювати місце роботи. У 2014 році заклад перемістили з Луганська до Кремінної, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році — на Київщину.

У Березані ліцей відновив навчання, продовживши підготовку вихованців далеко від рідного регіону. Також повідомлялось, що Луганський військовий ліцей користується їдальнею, відремонтованою за кошти обласного бюджету. Приміщення обладнали для приготування страв, а харчування вихованців організували з урахуванням їхніх фізичних навантажень