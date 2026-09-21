МЗС закликало світ не визнавати російські «вибори»

Міністерство закордонних справ України засудило проведення росією так званих «виборів» до держдуми на тимчасово окупованих українських територіях. У відомстві наголосили, що організоване окупантами голосування не відображає волевиявлення людей і не відповідає демократичним принципам. Про це йдеться у коментарі МЗС України від 21 вересня, оприлюдненому після завершення триденного «голосування».

📢 «Проведення “виборів” на тимчасово окупованих територіях є незаконним, а їхні результати – нікчемними. Це порушення національного законодавства України та міжнародного права, яке позбавляє залишків легітимності весь процес парламентських виборів у росії загалом та склад російського парламенту», – йдеться в повідомленні.

Українське зовнішньополітичне відомство також застерегло міжнародних партнерів щодо подальших намірів кремля. За оцінкою МЗС, режим у москві прагне використати оголошені результати для легітимізації продовження агресії, війни та терору.

Водночас у міністерстві підкреслили: проведення окупаційною владою будь-яких процедур голосування не змінює належності захоплених територій Україні.

📢 «Наголошуємо, що жодне “голосування” під прицілом загарбників не змінює міжнародно визнаного статусу тимчасово окупованої території України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, були, є і залишаться невід’ємною частиною України», – наголосили в Києві.

Україна очікує невизнання «виборів» і посилення міжнародного тиску

МЗС звернулося до іноземних держав та міжнародних організацій із закликом дати належну оцінку діям росії. Українська сторона наполягає на засудженні голосування на окупованих територіях та посиленні тиску на державу-агресора.

📢 «Закликаємо міжнародну спільноту, всі держави та міжнародні організації, які поважають міжнародне право та Статут ООН, не визнавати російські “вибори” до держдуми як такі, що відбулися з повагою до демократичних стандартів, засудити їх проведення на тимчасово окупованих територіях України та інших держав, посилити тиск на державу-агресора», – резюмували в МЗС.

ℹ️ Голосування до держдуми рф тривало 18–20 вересня. «Влада» рф організувала його також на тимчасово окупованій території України, що й стало підставою для заяви українського дипломатичного відомства.

За оприлюдненими російською центральною виборчою комісією попередніми даними, після опрацювання 96,95% протоколів партії «єдина росія» приписали 57,83% голосів, КПРФ — 13,76%, ЛДПР — 9,01%, а партії «Нові люди» — 7,96%.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про масштабні проблеми російської галузі виробництва дизельного пального через удари по нафтопереробних заводах. За його словами, значна частина підприємств тимчасово припинила роботу.