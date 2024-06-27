На монументі «Батьківщина-мати» у Києві герб може незабаром відвалитися через некоректно виконані зварювальні роботи. Про це заявив директор Інституту Патона. Він зазначив, що роботи проводилися без консультацій та погоджень з фахівцями інституту. Це призвело до корозії зварних швів та їх пошкодженню.