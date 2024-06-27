Строк за ґратами загрожує двом зрадникам з Луганщини – СБУ
За матеріалами слідства Служби безпеки України (СБУ), ще двоє осіб отримали підозри у колабораційній діяльності. Зрадники обіймають посади в незаконних поліцейських структурах росіян, створених окупантами на Луганщині. Обом підозрюваним загрожує до 15 років за ґратами та конфіскація майна.
Ідентифікація, аналіз металів і моделювання – в КНДІСЕ розповіли про дослідження ворожих ракет та БПЛА
Для того, щоб доказова база російських злочинів проти України була повноцінною та не викликала жодних сумнівів, фахівцям доводиться проводити значну кількість складних та багатоступеневих...
Зеленський відвідав командний пункт біля міста Вовчанськ
Шостий президент України Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій (ССО) біля міста Вовчанськ на Харківському напрямку. Під час візиту, він привітав воїнів зі святом і нагородив їх державними відзнаками.
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Погода на 10 днів від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН
ТЦК Одеси потрапили в черговий конфлікт. Відео
Поліція Одеси затримала жінку, яка вступила у конфлікт із військовослужбовцями ТЦК, намагаючись відбити у них чоловіка (присутнє відео). Для затримання жінки було викликано додатковий наряд поліції. Жінка намагалася звільнити свого чоловіка від військових. Під час конфлікту вона голосно кричала, вибивала документи з рук військових та знімала інцидент на власний мобільний пристрій.
Про часткові знеструмлення повідомили в Укренерго
В Україні не планують вводити графіки погодинних відключень електроенергії, але через обстріли та технічні несправності знеструмлення є в п'яти регіонах. Попри це, споживання електроенергії в країні залишається стабільним та зберігається на одному рівні.
Герб на монументі «Батьківщина-мати» в Києві може відвалитися
На монументі «Батьківщина-мати» у Києві герб може незабаром відвалитися через некоректно виконані зварювальні роботи. Про це заявив директор Інституту Патона. Він зазначив, що роботи проводилися без консультацій та погоджень з фахівцями інституту. Це призвело до корозії зварних швів та їх пошкодженню.
Діти знайшли боєприпас та принесли додому на Житомирщині
У селі Марушівка Звягельського району двоє дітей віком 10 та 11 років знайшли на смітнику боєприпас часів минулих війн. Хлопчики привезли небезпечну знахідку додому на садовій тачці. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Укренерго не передбачає обмеження постачання електроенергії на завтра
У вівторок в регіонах України не передбачається обмеження постачання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у своєму оголошенні від понеділка, 29 липня.
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Михайло Поплавський, український співак і ректор Київського національного університету культури та мистецтв, оголосив про передачу університету у підпорядкування Міністерства культури. Поплавський зазначив, що з цього питання вже провів зустріч з міністром культури та інформаційної політики України
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