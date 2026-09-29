На Київщині дрон влучив у приватний будинок: двоє поранених

Пізно ввечері 28 вересня російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Білогородці на Київщині. Поранення отримали чоловік і жінка — обох госпіталізували. Ще п’ятьох мешканців евакуювали з місця удару.

Про наслідки атаки повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Його звернення оприлюднили в офіційному каналі громади.

📢 «Станом на зараз двоє людей, чоловік і жінка – отримали поранення та наразі госпіталізовані. Ще п’ятьох мешканців евакуювали з місця події», — зазначив він.

Удар зруйнував приватний будинок, також частково пошкоджені сусідні оселі та автомобілі. На місці працювали рятувальники й інші служби, які гасили пожежу та розбирали завали. За ранковим зведенням громади, влучання сталося близько 23:00.

У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки у Бучанському районі загорілися приватний житловий будинок і покрівля сусіднього. Надзвичайники врятували двох людей та ліквідували пожежу на площі понад 300 квадратних метрів. Постраждалих передали медикам.

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Вранці уламки впали у Святопетрівському та Білогородці

Вранці 29 вересня у громаді зафіксували ще два епізоди падіння уламків безпілотників.

Спочатку місцева влада повідомила про падіння уламків у Святопетрівському. На місце направили відповідні служби. У цьому повідомленні даних про постраждалих або масштаби пошкоджень не навели.

Згодом уламки БпЛА впали на відкритій території у Білогородці. За інформацією громади, цей ранковий епізод минув без руйнувань і постраждалих. Служби працювали на місці.

В Ірпінській громаді виявили «шахед» із металевими кульками

Окремо Ірпінська міська рада повідомила про наслідки падіння збитого «шахеда» 28 вересня. Безпілотник упав у нежитловій частині громади: утворилася вирва, а на відкритій території виникла пожежа площею близько одного гектара. Люди не постраждали.

📢 «Бойова частина цього Шахеда споряджена металевими кульками для додаткового осколкового ураження», — зазначив перший заступник міського голови Олександр Пащинський. До ліквідації наслідків залучили працівників ДСНС, поліції.

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👉 Також нагадаємо, що у ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по підприємству харчової промисловості в Житомирській громаді. На місці влучання спалахнула пожежа. За інформацією обласної влади, загиблих і постраждалих немає.