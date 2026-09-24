У Рівному затримали трьох працівників ТЦК після побиття чоловіка

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців ТЦК та СП після інциденту з 40-річним водієм у Рівному. За даними слідства, чоловіка побили, застосували проти нього газ та намагалися силоміць витягнути з автомобіля. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Подія сталася 23 вересня близько 10:00 на вулиці Млинівській. Під час перевірки військово-облікових документів між представниками ТЦК та місцевим жителем виникла суперечка.

Як встановили слідчі, військовослужбовці перекрили рух транспорту, розбили вікно автомобіля та розпилили водієві в обличчя газ із балончика. Після цього вони намагалися витягнути чоловіка із салону, а коли він чинив опір — побили.

У прокуратурі зазначили, що частина учасників була у військовій формі. До події також долучилися люди в цивільному одязі. У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану та гематоми голови, а також хімічний опік очей.

Що розслідують правоохоронці та як відреагували в ТЦК

Кримінальне провадження відкрили за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

На момент оприлюднення повідомлення прокуратури питання про оголошення затриманим підозри ще вирішували. Правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту та роль кожного з них. Розслідування проводять слідчі поліції Рівненської області за сприяння командування ОК «Захід».

У Рівненському обласному ТЦК та СП підтвердили інцидент за участю групи оповіщення. Керівництво центру заявило, що сприяє розслідуванню та не допускає порушень законодавства з боку підпорядкованого особового складу. Правову оцінку діям учасників мають надати правоохоронці, а остаточне рішення ухвалить суд.

👉 Також нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав змінювати підходи до організації мобілізації. Заява пролунала після конфлікту військовослужбовця ТЦК із жінкою у Львові, відео якого поширили в соцмережах.