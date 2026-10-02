Освітянам Луганщини у Дніпрі вручили обласні відзнаки, грамоти та подяки

У Дніпрі привітали з Днем працівників освіти педагогів Луганської області, які після вимушеного переїзду продовжують навчати й виховувати дітей. Під час заходу представникам освітньої спільноти вручили почесні відзнаки, грамоти та листи подяки. Про захід 2 жовтня повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

З вітальним словом до освітян звернувся голова Луганської ОВА Олексій Харченко. Він побажав педагогам повернутися до рідних міст і знову зустрічатися зі своїми учнями особисто.

📢 «Щиро бажаю, щоб наступного разу ми зустрілися вже вдома, і щоб ваших учнів можна було побачити не в «зумі», а наживо – щасливих, святково вбраних, з квітами для своїх учителів», — сказав Олексій Харченко.

У заході також взяли участь заступниця голови ОДА Катерина Безгинська, керівниця апарату облдержадміністрації Надія Калігаєва та директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін.

✅ Кому вручили відзнаку «За заслуги перед Луганщиною»

Почесною відзнакою голови Ради оборони Луганської області «За заслуги перед Луганщиною» нагородили двох керівниць органів управління освітою:

Ларису Супрун — начальницю Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради;

— начальницю Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради; Тетяну Худобу — начальницю Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району.

☑️ Почесні грамоти отримали педагогині з Кремінної та Сіверськодонецька

Почесними грамотами Луганської обласної державної адміністрації відзначили Яну Буцьку, вчительку української мови та літератури Кремінського ліцею № 4, та Яну Тютюнник, вчительку історії багатопрофільного Ліцею міста Сіверськодонецька.

📋 Сімом освітянам вручили листи подяки

Листи подяки обласної державної адміністрації отримали представники закладів освіти Кремінної, Сіверськодонецька, Лисичанська та Рубіжного:

Павло Вірченко — вчитель географії та правознавства Кремінського ліцею № 5;

— вчитель географії та правознавства Кремінського ліцею № 5; Оксана Гончар — соціальна педагогиня Гімназії № 15 Сіверськодонецька;

— соціальна педагогиня Гімназії № 15 Сіверськодонецька; Наталія Решетняк — вчителька початкових класів Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька;

— вчителька початкових класів Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька; Андрій Чернишов — вчитель історії та основ правознавства Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька;

— вчитель історії та основ правознавства Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька; Світлана Борзенкова — директорка Лисичанського ліцею № 27;

— директорка Лисичанського ліцею № 27; Оксана Решетнік — вчителька англійської мови Ліцею міста Рубіжного;

— вчителька англійської мови Ліцею міста Рубіжного; Олена Кулачко — педагогиня-організаторка Гімназії «Гармонія» міста Сіверськодонецька.

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