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Освітянам Луганщини у Дніпрі вручили обласні відзнаки, грамоти та подяки

Денис Молотов
Денис Молотов
Освітянам Луганщини у Дніпрі вручили обласні відзнаки, грамоти та подяки 07
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У Дніпрі привітали з Днем працівників освіти педагогів Луганської області, які після вимушеного переїзду продовжують навчати й виховувати дітей. Під час заходу представникам освітньої спільноти вручили почесні відзнаки, грамоти та листи подяки. Про захід 2 жовтня повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

З вітальним словом до освітян звернувся голова Луганської ОВА Олексій Харченко. Він побажав педагогам повернутися до рідних міст і знову зустрічатися зі своїми учнями особисто.

📢 «Щиро бажаю, щоб наступного разу ми зустрілися вже вдома, і щоб ваших учнів можна було побачити не в «зумі», а наживо – щасливих, святково вбраних, з квітами для своїх учителів», — сказав Олексій Харченко.

У заході також взяли участь заступниця голови ОДА Катерина Безгинська, керівниця апарату облдержадміністрації Надія Калігаєва та директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін.

Кому вручили відзнаку «За заслуги перед Луганщиною»

Почесною відзнакою голови Ради оборони Луганської області «За заслуги перед Луганщиною» нагородили двох керівниць органів управління освітою:

  • Ларису Супрун — начальницю Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради;
  • Тетяну Худобу — начальницю Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району.
☑️ Почесні грамоти отримали педагогині з Кремінної та Сіверськодонецька

Почесними грамотами Луганської обласної державної адміністрації відзначили Яну Буцьку, вчительку української мови та літератури Кремінського ліцею № 4, та Яну Тютюнник, вчительку історії багатопрофільного Ліцею міста Сіверськодонецька.

📋 Сімом освітянам вручили листи подяки

Листи подяки обласної державної адміністрації отримали представники закладів освіти Кремінної, Сіверськодонецька, Лисичанська та Рубіжного:

  • Павло Вірченко — вчитель географії та правознавства Кремінського ліцею № 5;
  • Оксана Гончар — соціальна педагогиня Гімназії № 15 Сіверськодонецька;
  • Наталія Решетняк — вчителька початкових класів Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька;
  • Андрій Чернишов — вчитель історії та основ правознавства Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька;
  • Світлана Борзенкова — директорка Лисичанського ліцею № 27;
  • Оксана Решетнік — вчителька англійської мови Ліцею міста Рубіжного;
  • Олена Кулачко — педагогиня-організаторка Гімназії «Гармонія» міста Сіверськодонецька.

👉 Також нагадаємо, що представники Луганського регіонального молодіжного конгресу взяли участь у Молодіжному конгресі Карпатської інтеграційної ініціативи на Івано-Франківщині. Учасники обговорили розвиток економіки регіонів, залучення інвестицій та можливості міжнародної співпраці

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