Освітянам Луганщини у Дніпрі вручили обласні відзнаки, грамоти та подяки

У Дніпрі привітали з Днем працівників освіти педагогів Луганської області, які після вимушеного переїзду продовжують навчати й виховувати дітей. Під час заходу представникам освітньої спільноти вручили почесні відзнаки, грамоти та листи подяки. Про захід 2 жовтня повідомила Луганська обласна державна адміністрація.
З вітальним словом до освітян звернувся голова Луганської ОВА Олексій Харченко. Він побажав педагогам повернутися до рідних міст і знову зустрічатися зі своїми учнями особисто.
📢 «Щиро бажаю, щоб наступного разу ми зустрілися вже вдома, і щоб ваших учнів можна було побачити не в «зумі», а наживо – щасливих, святково вбраних, з квітами для своїх учителів», — сказав Олексій Харченко.
У заході також взяли участь заступниця голови ОДА Катерина Безгинська, керівниця апарату облдержадміністрації Надія Калігаєва та директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін.
✅ Кому вручили відзнаку «За заслуги перед Луганщиною»
Почесною відзнакою голови Ради оборони Луганської області «За заслуги перед Луганщиною» нагородили двох керівниць органів управління освітою:
- Ларису Супрун — начальницю Відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради;
- Тетяну Худобу — начальницю Управління освіти Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району.
☑️ Почесні грамоти отримали педагогині з Кремінної та Сіверськодонецька
Почесними грамотами Луганської обласної державної адміністрації відзначили Яну Буцьку, вчительку української мови та літератури Кремінського ліцею № 4, та Яну Тютюнник, вчительку історії багатопрофільного Ліцею міста Сіверськодонецька.
📋 Сімом освітянам вручили листи подяки
Листи подяки обласної державної адміністрації отримали представники закладів освіти Кремінної, Сіверськодонецька, Лисичанська та Рубіжного:
- Павло Вірченко — вчитель географії та правознавства Кремінського ліцею № 5;
- Оксана Гончар — соціальна педагогиня Гімназії № 15 Сіверськодонецька;
- Наталія Решетняк — вчителька початкових класів Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька;
- Андрій Чернишов — вчитель історії та основ правознавства Гімназії № 12 міста Сіверськодонецька;
- Світлана Борзенкова — директорка Лисичанського ліцею № 27;
- Оксана Решетнік — вчителька англійської мови Ліцею міста Рубіжного;
- Олена Кулачко — педагогиня-організаторка Гімназії «Гармонія» міста Сіверськодонецька.
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