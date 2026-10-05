Україна та Німеччина уклали 15 угод на €8,5 млрд: ППО, оборонне виробництво та енергетика

Україна та Німеччина досягли домовленостей на загальну суму 8,5 млрд євро, підписавши 15 угод. Вони охоплюють протидію російським дронам, посилення протиповітряної оборони, виробництво озброєння та підтримку енергетики.

Про результати співпраці президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі в понеділок, 5 жовтня, після візиту до Києва канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Перехоплювачі, ракети Patriot і замовлення для німецьких компаній

Серед пріоритетів президент назвав засоби боротьби з безпілотниками, радари, наземні роботизовані комплекси та артилерію. Окремий напрям співпраці — збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем «Patriot».

📢 «Важливі домовленості України та Німеччини, які посилять обидві країни та наші індустрії. П’ятнадцять угод, домовленості на 8,5 мільярда євро. Напрями протидії дронам – перехоплювачі та малі ракети, радари, НРК, артилерія, працюватимемо максимально над ППО і збільшенням виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot. FREYJA. Підтримка енергетики», — написав Зеленський.

Глава держави наголосив на взаємній користі партнерства: Німеччина підтримує Україну під час війни, а українські оборонні та інші замовлення забезпечуватимуть роботою німецькі підприємства.

📢 «Зараз Україна робить оборонні та інші замовлення, якими ми забезпечимо компанії в Німеччині. Це буде серйозний внесок. Дякую, Фрідріху, за візит. Дякую Німеччині за підтримку», — додав президент.

До енергетичного фонду вже надійшли додаткові €250 млн

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про зарахування 250 млн євро від Німеччини до Фонду підтримки енергетики України. Внесок анонсували напередодні під час Українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, а вже 5 жовтня кошти надійшли до фонду.

З урахуванням нового фінансування німецькі внески становлять майже 807 млн євро. Німеччина залишається найбільшим донором фонду, який підтримує відновлення української енергетики.

Під час переговорів сторони також обговорили потреби України в трансформаторах, турбінах, генераторах, високовольтному обладнанні та інших компонентах для ремонту пошкоджених об’єктів і підготовки до зими.

Що передбачає новий пакет німецької допомоги

Фрідріх Мерц відвідав Київ 4 жовтня. За підсумками переговорів Німеччина оголосила пакет підтримки приблизно на 1,35 млрд євро: близько 1 млрд євро військової допомоги та ще 350 млн євро для енергетики.

За повідомленням німецького уряду, військове фінансування передбачає, зокрема, спільне виробництво перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами. Енергетична допомога призначена для генераторів, підстанцій і необхідних ремонтних робіт напередодні зими.