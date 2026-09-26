Запроваджено санкції проти 44 осіб за незаконні «вибори» на ТОТ

Шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних «виборів» до державної думи рф на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження охоплюють осіб, які підтримують окупацію та діють в інтересах держави-агресора. Про це 26 вересня повідомила пресслужба президента України.

До санкційного списку увійшли особи, діяльність яких пов’язана з окупованими частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Кримом і Севастополем. Частина фігурантів раніше отримала так звані депутатські мандати в незаконно створених місцевих радах.

Серед підсанкційних осіб — російська пропагандистка ірина куксенкова та колишній український депутат Юрій Онищук. За повідомленням Офісу президента, після окупації Мелітополя він почав співпрацювати з росіянами.

Указом №960/2026 глава держави ввів у дію рішення РНБО від 17 вересня. Пропозиції щодо застосування санкцій внесла Служба безпеки України. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Які обмеження передбачені та чого Україна очікує від партнерів

Згідно з офіційним додатком до рішення РНБО, до всіх 44 осіб застосовано однаковий перелік санкцій. Серед них — блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Також передбачено припинення або зупинення дії ліцензій та інших дозволів, обмеження участі у приватизації й оренді державного майна, заборону передання технологій і прав інтелектуальної власності та набуття земельних ділянок.

Основні обмеження діятимуть десять років. Позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення передбачене безстроково.

Міністерство закордонних справ має поінформувати Євросоюз, США та інші держави про ухвалене рішення й порушити питання про запровадження аналогічних санкцій. Реалізацію обмежень та оцінювання їхньої ефективності доручено Кабміну і СБУ разом із Національним банком та Комісією державних нагород і геральдики.

В Офісі президента наголошують: проведення російських «виборів» на окупованій українській території, їхні результати та оформлені під час голосування документи не мають законних підстав і порушують міжнародне право.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк підкреслив, що окупація не надає державі-агресору суверенітету над захопленими територіями. Жодні організовані росією «вибори» чи «референдуми» не змінюють їхнього міжнародно визнаного статусу як частини України.

Також нагадаємо, що російські структури самі задокументували поквартирні обходи, голосування біля будинків, супровід виїзних комісій поліцаями, участь військових, спеціальний режим роботи дільниць та склад своїх «спостерігачів» на ТОТ України.