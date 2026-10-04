Чума в росії: що насправді сталося в Іркутську і чи є загроза для України

У російському Іркутську та сусідньому Шелехові кілька днів відбувається щось дивне. Померла молода співробітниця протичумного інституту, майже дві сотні людей, які могли з нею контактувати, потрапили під медичний нагляд, лікарні закривають на карантин, на великому заводі запровадили масковий режим, а головна санітарна лікарка росії терміново прилетіла до регіону.

При цьому російська влада запевняє: чуми немає. Офіційний діагноз померлої — «пневмонія невстановленої етіології».

Історія могла б на цьому закінчитися, якби не одна проблема: частина дій самої російської влади виглядає значно серйозніше за звичайну реакцію на пневмонію.

Ми зібрали те, що наразі відомо, відокремили підтверджені факти від версій і розібралися, що таке легенева чума, як вона передається та чи здатна ця історія становити небезпеку для України.

Що сталося в Іркутській області

У ніч на 2 жовтня в районній лікарні російського міста Шелехов померла 28-річна Дар’я Шипілова — співробітниця Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Ще 1 жовтня стаціонар лікарні перевели на карантин. Місцева влада тоді говорила лише про підозру на «особливо небезпечну інфекцію», не називаючи її.

За даними регіональних журналістів, які згодом цитували Deutsche Welle, було встановлено 197 людей, які контактували з померлою, 189 із них госпіталізували. 114 людей перебували в одному медзакладі, 63 — в іншому, ще 12 направили до протичумного інституту.

Це вже значно більше нагадувало протиепідемічну операцію, ніж звичайне розслідування смерті від пневмонії.

До Іркутська особисто прилетіла керівниця Роспотребнадзору Анна Попова. За участю головної санітарної лікарки росії провели позачергове засідання санітарно-протиепідемічної комісії та затвердили оперативний план дій. Регіональна влада підтверджувала, що всіх встановлених контактних осіб взяли під медичний нагляд.

І це був лише початок.

Лікарні на карантині, маски на заводі й повідомлення, яке швидко зникло

4 жовтня російське видання «Люди Байкала» повідомило про тритижневий карантин одразу в кількох лікарнях Іркутська. За інформацією журналістів, обмеження запровадили у міських лікарнях №1, №3 і №10, Івано-Матренинській дитячій лікарні та одному з пологових будинків.

На Іркутському алюмінієвому заводі у Шелехові запровадили обов’язковий масковий режим. Керівництво підприємства назвало це профілактичним заходом.

А 3 жовтня адміністрація Байкальська пішла ще далі: закликала мешканців тимчасово не їздити до Шелехова та його околиць через неофіційну інформацію про випадок чуми. Приблизно за дві години повідомлення видалили.

Не менш показовою виявилася історія з главою Бурятії Олексієм Циденовим. Спочатку він написав про жінку, яка «загинула від чуми» в Іркутській області, заперечуючи її перебування в Бурятії. Пізніше формулювання відредагували: вона вже стала жінкою, яка «можливо, загинула від чуми».

Усе це саме по собі не доводить наявності чуми. Але пояснює, чому простого «Роспотребнадзор спростував» для цієї історії явно недостатньо.

Версія №1: розбита пробірка

Найгучніша версія з’явилася у незалежного регіонального видання «Люди Байкала». За інформацією його джерел, Дар’я Шипілова працювала лаборанткою в Іркутському протичумному інституті та 25 вересня нібито розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Після цього їй стало зле, 29 вересня її госпіталізували, а в ніч на 2 жовтня вона померла.

Це серйозне твердження, але важлива ремарка: незалежного документального підтвердження лабораторної аварії наразі немає. Роспотребнадзор заявляє протилежне — жодних аварій під час роботи з патогенними мікроорганізмами в інституті нібито не було.

Версія №2: природний осередок чуми

Інша версія пов’язувала захворювання з поїздкою до Бурятії. І тут є важлива деталь: чума в цьому регіоні — не середньовічна страшилка.

У росії та Монголії існують природні осередки Yersinia pestis — бактерії, що спричиняє чуму. Ще влітку 2026 року російські фахівці повідомляли про високу епізоотичну активність транскордонного осередку на території Монголії.

20 липня в Монголії був зареєстрований випадок бубонної чуми: людина заразилася під час оброблення туші інфікованого бабака. За даними самого Роспотребнадзору, в росії існує 11 природних осередків чуми, сім із яких є транскордонними.

Тобто природне джерело зараження в цій частині Азії теоретично цілком реальне, але саме перебування Шипілової в Бурятії не підтвердилося. Глава регіону заявив, що вона туди не приїжджала.

Версія №3: Таїланд

У перших повідомленнях була й третя версія — нібито жінка захворіла після повернення з Таїланду. Про неї також повідомляли регіональні джерела.

Надійного підтвердження цієї версії ми також не знайшли.

Тому станом на 4 жовтня маємо три різні пояснення походження хвороби — лабораторний інцидент, природний осередок і закордонну поїздку — і жодне з них не можна вважати доведеним.

А що говорить російська влада

4 жовтня Роспотребнадзор нарешті назвав офіційний діагноз: «Пневмонія невстановленої етіології».

Відомство заявило, що під час розширених досліджень у біоматеріалі померлої не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її професійною діяльністю. Санітарно-епідемічну ситуацію в Іркутську та Шелехові російська служба назвала «стабільною».

Це важливі дані, але з них не можна зробити висновок, що історія остаточно закрита:

По-перше, причина самої пневмонії залишилася невстановленою .

. По-друге, масштаб протиепідемічних заходів був надзвичайним.

По-третє, частина російських чиновників спочатку сама вживала слово «чума», а потім редагувала або видаляла повідомлення.

По-четверте, немає незалежно оприлюднених результатів лабораторних досліджень, які дозволили б стороннім фахівцям перевірити висновки Роспотребнадзору.

Отже, підтверджених незалежними даними доказів спалаху легеневої чуми в росії немає, але є смерть співробітниці протичумного інституту після блискавичної пневмонії, масштабні протиепідемічні заходи та суперечливі повідомлення російських чиновників і медіа.

Що взагалі таке легенева чума

Легенева чума — це бактеріальна інфекція, яку спричиняє паличкоподібна бактерія Yersinia pestis. Її природним резервуаром є переважно дикі гризуни, а класичним переносником — блохи.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, людина може заразитися через укус інфікованої блохи, безпосередній контакт із зараженими тканинами або біологічними рідинами, а у випадку легеневої чуми — через вдихання інфікованих респіраторних частинок.

Найпоширеніша форма — бубонна: бактерія потрапляє до лімфатичної системи, де виникають характерні болючі збільшені лімфовузли — бубони. Якщо інфекція потрапляє в кров, може виникнути септична форма. А коли Yersinia pestis уражає легені — легенева. Саме вона найбільше цікавить епідеміологів, тому що може передаватися безпосередньо від людини до людини.

ВООЗ окремо наголошує, що легенева чума є найбільш небезпечною формою хвороби. Без своєчасного лікування вона швидко прогресує і може призвести до смерті вже протягом 18–24 годин від початку захворювання.

Водночас сьогодні це бактеріальна інфекція, проти якої існує ефективне лікування антибіотиками. Критично важливо розпочати його якомога раніше.

Як виглядає легенева чума

Початок зазвичай гострий. ВООЗ серед загальних проявів чуми називає раптову гарячку, озноб, головний біль, ломоту в тілі, слабкість, нудоту та блювання.

При легеневій формі додаються: висока температура, сильна слабкість, кашель, біль у грудях, задишка, швидко прогресуюча пневмонія, на пізніх стадіях — кров’янисте або водянисте мокротиння та кровохаркання.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, інкубаційний період легеневої чуми зазвичай становить 1–3 доби, хоча можливий діапазон від однієї до шести діб.

Тобто це справді дуже швидка інфекція. Без своєчасного лікування легенева чума практично завжди смертельна. Водночас ВООЗ наголошує: якщо правильну терапію розпочати швидко, шанси на одужання значно зростають. Для легеневої форми рахунок може йти буквально на години.

Чи правда, що чума «літає повітрям»

Тут варто прибрати трохи середньовічного жаху: легенева чума передається через респіраторні краплі, але не поширюється так легко, як кір або COVID-19.

За даними CDC, людина з легеневою чумою під час кашлю може виділяти краплі, що містять Yersinia pestis. Інша людина може заразитися, якщо вдихне їх, але для такої передачі зазвичай потрібен прямий і близький контакт із хворим.

В окремій пам’ятці CDC про передачу чуми від людини до людини близьким контактом названо перебування приблизно в межах шести футів — близько 1,8 метра — від хворого на легеневу чуму під час кашлю.

Тобто сценарій, у якому одна людина заходить до аеропорту і заражає чумою половину міста просто перебуванням у приміщенні, — не відповідає тому, що відомо про Yersinia pestis. А ось родина, медики без захисту, сусіди по палаті або інші люди, які довго перебувають поруч із хворим, — зовсім інша історія.

Наскільки швидко вона може поширюватися

Аналіз історичних спалахів легеневої чуми давав оцінку базового репродуктивного числа R₀ приблизно 1,2–1,3. Тобто без протиепідемічних заходів один хворий у середньому заражав трохи більше однієї людини. Для порівняння, це зовсім не та заразність, яку ми бачили у найбільш трансмісивних варіантів коронавірусу або у кору.

Але є інша проблема — чума дуже швидко розвивається. Якщо лікарі не розпізнали її, хворого лікують як звичайну пневмонію, поруч перебувають родичі та медики, а антибіотик, ефективний проти Yersinia pestis, не призначено вчасно — може виникнути ланцюг передачі.

Умовно модель виглядає так: первинний випадок → тісні контакти → через 1–3 доби вторинні хворі → їхні близькі контакти → наступне покоління випадків.

Саме швидке виявлення контактів, ізоляція та профілактичне застосування антибіотиків здатні розірвати цей ланцюг.

ВООЗ у рекомендаціях щодо боротьби з чумою наголошує на швидкому виявленні хворих, їх ізоляції, відстеженні близьких контактів та антибактеріальній профілактиці людей, які мали ризиковий контакт.

Практичний приклад наводить CDC у розборі випадку легеневої чуми в Уганді. Найбільш небезпечним вважався близький контакт із хворим, який кашляв мокротинням із домішками крові. Після виявлення контактів і застосування профілактики подальше поширення вдалося зупинити.

Тому сама по собі ізоляція майже двох сотень людей в Іркутській області не означає, що всі вони заражені. Навпаки — саме так і має виглядати реакція на підозру щодо особливо небезпечної інфекції.

Чи може чума дістатися України

Теоретично — так. Практично за нинішніх обставин ризик виглядає дуже низьким. Для цього спочатку має існувати реальний випадок легеневої чуми. Потім має виникнути ланцюг передачі, який російські медики не виявили. Після цього інфікована людина повинна залишити регіон і дістатися України або контактувати з людиною, яка згодом потрапить сюди.

При цьому інкубаційний період короткий, сама хвороба швидко стає важкою, а передача потребує близького контакту.

На 4 жовтня даних про вторинні випадки серед контактів померлої немає. Навпаки, російська влада заявляла, що симптомів у них не виявлено, а лабораторні тести були негативними. Немає також даних про випадки, пов’язані з цією історією, в Україні.

Тому підстав говорити про загрозу епідемії чуми для України зараз немає. Це, втім, не означає, що за ситуацією не потрібно стежити. Якщо протягом найближчих днів з’являться підтверджені вторинні випадки серед людей, які контактували з померлою, оцінка ризику зміниться принципово.

Що має насторожити

Для звичайної людини в Україні сама поява температури чи кашлю не є підставою підозрювати чуму. Підозра була б обґрунтованою насамперед у людини, яка нещодавно перебувала в районі підтвердженого спалаху або мала близький контакт із підтвердженим хворим, а через кілька діб у неї раптово з’явилися висока температура, сильна слабкість, кашель, біль у грудях або задишка.

За українськими критеріями визначення випадку чуми, для легеневої форми клінічними ознаками є гарячка та щонайменше один із трьох симптомів — кашель, біль у грудях або кровохаркання. Для підтвердженого випадку самих симптомів недостатньо: потрібне лабораторне підтвердження.

Самостійно скуповувати й тим більше профілактично приймати антибіотики через новини з Іркутська не потрібно.

Поки головне питання залишається без відповіді

У цій історії поки бракує найпростішого — зрозумілої відповіді, від чого померла 28-річна співробітниця протичумного інституту. «Пневмонія невстановленої етіології» такою відповіддю не є. Це констатація того, що причину досі не назвали.

Можливо, версія про чуму виявиться хибною. І це був би найкращий результат, але тоді залишиться інше питання: що саме змусило російські санітарні служби розгорнути настільки масштабні заходи навколо одного випадку пневмонії?

Поки ж факт залишається фактом: російська влада каже, чого не знайшла, але досі не сказала, що саме сталося.

А про вміння росії брехати та підміняти факти ми в Україні знаємо не з чужих слів.

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