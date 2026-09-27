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Удари по дата-центрах спричинили перебої з українським телебаченням

Денис Молотов
Денис Молотов
Удари по дата-центрах спричинили перебої з українським телебаченням
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 27.09.2026

Після російських атак на дата-центри та інфраструктуру зв’язку в Україні виникли перебої з трансляцією низки телеканалів. Увечері 26 вересня про проблеми з переглядом повідомляли в Києві та інших містах. Вони зачепили користувачів MEGOGO, SWEET.TV та частину абонентів кабельних операторів.

За даними кореспондентів Суспільного, труднощі виникли з переглядом СТБ, 1+1, 5 каналу, а також Першого, Суспільне Спорт і Суспільне Культура. Водночас Новий канал та ICTV залишалися доступними. Суспільне також повідомило про тимчасову недоступність частини відеоплеєрів на своєму сайті.

У службі підтримки MEGOGO пояснили, що внаслідок ворожого удару пошкоджено дата-центр головного партнера, який постачає телевізійний сигнал. Через фізичне пошкодження джерела сервіс утратив можливість передавати відповідні трансляції користувачам. Таку відповідь компанії отримало dev.ua.

На момент повідомлення інженери працювали над відновленням сигналу. Конкретних термінів завершення робіт у наведеній відповіді не зазначили.

Які телеканали повідомили про перебої та відновлення мовлення

Про тимчасову відсутність телевізійного сигналу повідомили «Новини.LIVE». Редакція пов’язала перебої з ударами по столичних дата-центрах та інфраструктурі провайдерів. Водночас сайт, YouTube, Telegram та інші цифрові майданчики мовника продовжували працювати.

Телеканал «Ми-Україна+» підтвердив, що його сигнал тимчасово зник після удару по інфраструктурі Cosmonova. Команда повідомила про взаємодію з технічними партнерами для відновлення трансляції та пообіцяла окремо поінформувати про повернення мовлення.

«Армія TV» також тимчасово зникав з ефіру через технічні проблеми, спричинені обстрілами. Однак уже ввечері 26 вересня АрміяInform повідомила про відновлення мовлення каналу в мережі мультиплексу MX-5 та на супутнику. На інтернет-платформах і в кабельних мережах відновлювальні роботи ще тривали. YouTube та соціальні мережі телеканалу працювали безперервно.

Того ж дня Cosmonova заявила, що її зруйнований дата-центр більше не працюватиме. Компанія продовжує часткове перенесення та відновлення сервісів, однак доступ до пошкодженого об’єкта обмежений навіть для її фахівців.

У вечірньому зверненні 26 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що росія проводить операцію ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв’язку. За його словами, мета цих атак — позбавити українців інтернету, зв’язку та цифрових сервісів. Президент повідомив, що для протидії цій загрозі вже ухвалено рішення Ставки.

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