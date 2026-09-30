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Луганщина та Румунія обговорили нові партнерства і проведення «Румунського тижня»

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина та Румунія обговорили нові партнерства і проведення «Румунського тижня»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 30.09.2026

Луганська область розвиває співпрацю з Румунією у гуманітарній, освітній та культурній сферах. Серед ініціатив, які обговорили представники обласної адміністрації та румунські дипломати, — налагодження партнерства між громадами, проведення «Румунського тижня» та участь митців Луганщини у румунських фестивалях.

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація за підсумками зустрічі першого заступника голови ОДА Івана Бочка з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру Віктором Мікулою та заступницею глави місії Анамарією Сандор.

Партнерство з румунськими повітами

Однією з основних тем зустрічі стало розширення міжрегіональних контактів. Зокрема, сторони обговорили активізацію співпраці з повітами Телеорман та Галац, із представниками яких Луганська область уже проводила попередні перемовини.

Йдеться про пошук спільних гуманітарних, культурних, освітніх та інших проєктів, до реалізації яких зможуть долучитися громади Луганщини та їхні румунські партнери. Окрему увагу приділили можливостям взаємодії з освітніми й культурними установами Румунії та розвитку гуманітарних зв’язків.

«Румунський тиждень» і культурні обміни

Серед перспективних ініціатив — проведення Луганщиною «Румунського тижня». У його межах планують організувати інформаційний захід, присвячений Україні, Румунії та європейському партнерству.

Учасники зустрічі розглянули можливість залучення до заходу Посольства Румунії в Україні. Його участь дозволила б ширше представити румунську культуру та розповісти про можливості співпраці. Александру Віктор Мікула підтвердив готовність дипломатичної установи підтримувати Луганщину в цьому напрямі.

Також посол запропонував залучати представників культурної сфери Луганщини до фестивалів у Румунії. Така участь могла б допомогти презентувати культурну спадщину регіону, встановити нові професійні контакти та розширити міжнародні культурні зв’язки.

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Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Відпочинок дітей як приклад уже реалізованої співпраці

Іван Бочко подякував румунській стороні за підтримку, зокрема за допомогу в організації оздоровлення дітей. У серпні 2026 року діти з Луганщини відпочивали у курортному містечку Юпітер повіту Констанца.

Як зазначала ОДА в окремому повідомленні про поїздку, участь у програмі взяли десятеро дітей. Відпочинок організували за сприяння обласної адміністрації, Посольства Румунії та Союзу українців Румунії в межах VI «Літнього табору для українських дітей». Витрати на транспорт, проживання та харчування повністю покрили організатори.

👉Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація за допомогою платформи Construction Logistic Software Ukraine (CLS Ukraine) розробила цифрову модель розвитку громади.

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