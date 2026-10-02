Зеленський заявив про тривалий ремонт половини F-16 у Європі

Близько половини українських винищувачів F-16 тривалий час перебувають у європейських країнах на ремонті та технічному обслуговуванні. Україна розраховує на допомогу партнерів, щоб перенести більшу частину цих робіт на свою територію та пришвидшити повернення літаків до виконання бойових завдань.

Про це шостий президент України В.О. Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times, оприлюдненому в п’ятницю, 2 жовтня.

📢 «За його словами, повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли ці винищувачі найбільше потрібні для захисту її повітряного простору», — йдеться в повідомленні агентства з посиланням на Financial Times.

➡️ Чому Україна прагне перенести обслуговування F-16 на свою територію

За словами Зеленського, розміщення ремонтних потужностей ближче до театру бойових дій дозволило б швидше повертати винищувачі до експлуатації. Для цього Київ прагне залучити підтримку західних партнерів.

Президент також відзначив ефективність F-16 у боротьбі з новими російськими безпілотниками з реактивними двигунами. Тривале перебування літаків на обслуговуванні обмежує можливість використовувати їх для захисту українського неба. Про це повідомляє hromadske.

Раніше The Wall Street Journal у редакційному матеріалі писала, що через затримки з технічним обслуговуванням значна частина українського парку F-16 тимчасово недоступна для бойових завдань.

Неназване джерело видання також припускало, що за збереження нинішніх темпів експлуатації та обслуговування Україна може вичерпати доступний парк F-16 до кінця року. Це умовна оцінка співрозмовника газети, яку наводить The Aviationist.

У МЗС заперечили повідомлення про катастрофічний стан парку

Водночас 2 жовтня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав неправдивими твердження про нібито катастрофічно низьку справність українських F-16 та надмірно тривалі строки обслуговування.

Він визнав, що Україна інтенсивно експлуатує ці літаки у складних умовах, а окремі компоненти для їхньої ранньої модифікації вже не виробляють. Проте, за словами речника, партнери продовжують повертати відремонтовані винищувачі, темпи цієї роботи зростають, а строки обслуговування скорочуються.

Тихий також наголосив на необхідності зберігати міжнародне фінансування технічної підтримки та продовжувати постачання додаткових F-16. Про позицію МЗС повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Президент доручив перевірити постачання боєприпасів

Напередодні, 1 жовтня, Зеленський доручив МЗС, Міністерству оборони та команді Офісу президента оперативно перевірити домовленості з партнерами щодо боєприпасів для F-16 і ракет для протиповітряної оборони.

Перевірка має охопити кожну країну, угоду та пакет допомоги. До 2 жовтня відповідальні мали підготувати оновлений графік постачань. Президент зазначив, що частину домовленостей, погоджених із лідерами держав, досі не реалізували на рівні виконавців.