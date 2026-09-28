Насіння помідор для теплиці та поля: що обрати і коли сіяти?

Помідори залишаються однією з найпопулярніших культур в Україні, і для цього є причини: висока врожайність, широкий вибір сортів і стабільний попит на ринку. Від вибору насіння та термінів сівби значною мірою залежать раннє плодоношення, стійкість до хвороб і якість плодів.

Ринок пропонує сотні варіантів, тому обирати насіння помідор варто з урахуванням умов вирощування, мети та рівня досвіду. Різні сорти й гібриди відрізняються висотою рослини, строками дозрівання, розміром плодів і чутливістю до погоди. Тому насіння для теплиці рідко підходить для відкритого ґрунту, і навпаки.

Сорт чи гібрид?

Сортове насіння дешевше, а плоди можна використати для отримання власного насіння. Гібриди першого покоління, які позначають F1, зазвичай дають вищий і вирівняніший урожай та краще переносять хвороби. Для товарного вирощування частіше обирають саме гібриди, а для присадибних ділянок підходять і перевірені сорти.

Що обрати для теплиці

У закритому ґрунті добре себе показують індетермінантні помідори. Це високорослі рослини, які ростуть і родять протягом усього сезону, тому їх формують в одне або два стебла та підв’язують до опор. Для теплиці важливі стійкість до кладоспоріозу, фузаріозу та вірусу тютюнової мозаїки, а також здатність зав’язувати плоди за невисокого освітлення.

Що обрати для відкритого ґрунту

На полі зазвичай вирощують детермінантні та напівдетермінантні сорти. Вони компактні, швидко дають врожай і потребують менше догляду. Для промислового вирощування та перероблення цінують дружне дозрівання, щільні плоди, стійкість до розтріскування й тривале зберігання. Якщо літо в регіоні коротке або прохолодне, варто віддати перевагу ранньостиглим формам.

Коли сіяти на розсаду?

Насіння сіють приблизно за два місяці до висадки в постійне місце. Для теплиці це зазвичай кінець лютого або березень, залежно від обігріву та освітлення. Для відкритого ґрунту оптимальний період припадає на середину або кінець березня, а висаджують розсаду тоді, коли мине загроза заморозків і ґрунт прогріється до 12 градусів, зазвичай у травні. Для дружних сходів підтримують температуру близько 24 градусів.

На що звернути увагу перед покупкою

Перевіряйте схожість, дату пакування, походження та наявність обробки насіння. Обирайте продукцію перевірених виробників, адже це знижує ризик пересортування й слабких сходів. Кількість насіння розраховуйте із запасом на вибраковування розсади.

Для теплиці найкраще підходять високорослі гібриди, стійкі до хвороб, а для поля компактні детермінантні форми з дружнім дозріванням.