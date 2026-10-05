Молдова отримала від ЄС €157 млн після виконання 18 реформ

Європейський Союз перерахував Молдові чергові 157 млн євро в межах Плану зростання. Фінансування надали після підтвердження виконання країною 18 реформаторських зобов’язань за останній звітний період.

Про виплату оголосили 5 жовтня у Брюсселі під час десятого засідання Ради асоціації Молдова-ЄС. За повідомленням Єврокомісії, це третій регулярний транш за програмою. Загальний обсяг фінансування, наданого Молдові в межах Плану зростання, сягнув приблизно 661 млн євро.

Подальші виплати залежатимуть від продовження реформ

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за умови збереження темпу реформ Молдова може отримати понад 500 млн євро протягом 2026 року. Підтримка має стимулювати економічне зростання та створення робочих місць.

📢 «Сьогодні було здійснено виплату €157 млн у межах Плану зростання для Молдови. Це найбільший фінансовий пакет, який країна коли-небудь отримувала», — відзначила Кос.

Найбільшим пакетом підтримки є План зростання загалом: він передбачає до 1,9 млрд євро на 2025–2027 роки. Нинішній транш — частина цього фінансування.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також відзначила поступ Молдови у впровадженні реформ і закликала продовжувати роботу.

На що спрямують кошти

Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан повідомив, що країна виконала 18 зобов’язань, необхідних для отримання нового траншу. За його оцінкою, реалізовано близько 95% заходів, передбачених порядком денним реформ на відповідний звітний період.

Очільник уряду подякував Євросоюзу за підтримку. За його словами, фінансування допоможе забезпечити інвестиції у транспорт, енергетику, водопостачання, охорону здоров’я та освіту.

Єврокомісія уточнила, що виконані реформи охоплюють усі сім напрямів Плану зростання: розвиток приватного сектору, економічну стійкість, економічне врядування, соціальну згуртованість і ринок праці, енергетику, зелений перехід та належне врядування.

План зростання та шлях до членства в ЄС

Програма на 1,9 млрд євро покликана прискорити реформи, підтримати економіку Молдови та розширити її доступ до єдиного ринку Євросоюзу.

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Переговори про членство офіційно розпочалися 25 червня 2024 року, а перший переговорний кластер — щодо основ процесу вступу — відкрили 15 червня 2026 року, одночасно з Україною.

Наразі Молдова вже відкрила два кластери — «Основи» та «Зовнішні відносини». За підсумками Ради асоціації сторони підтвердили намір працювати над відкриттям решти переговорних напрямів.

👉 Також нагадаємо, що на кордоні Молдови та України призупинили роботу пункту пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» після падіння снаряда, який пошкодив автобус і кабіну контролю. Легких поранень зазнав співробітник молдовської прикордонної поліції.