Атаковано пункт пропуску на кордоні з Молдовою: поранено молдовського прикордонника

На кордоні Молдови та України призупинили роботу пункту пропуску «Паланка — Маяки-Удобне» після падіння снаряда, який пошкодив автобус і кабіну контролю. Легких поранень зазнав співробітник молдовської прикордонної поліції. Інцидент стався вранці в понеділок, 5 жовтня, унаслідок російських атак на українську інфраструктуру, повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Снаряд після рикошету потрапив до автобуса

За попередніми даними, близько 09:38 неподалік пункту пропуску впав снаряд. Після удару об землю він зрикошетив і влучив у рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума.

Пошкоджень зазнали транспортний засіб і кабіна контролю. Окрім прикордонника, який отримав легкі поранення, інших постраждалих на момент повідомлення не зафіксували.

Після інциденту роботу пункту пропуску зупинили. Молдовські прикордонники та митники підтримують зв’язок з українською стороною й стежать за розвитком ситуації.

📢 «За цих умов роботу прикордонного пункту пропуску Паланка (Республіка Молдова) – Маяки-Удобне (Україна) було припинено. Прикордонна поліція спільно з Митною службою постійно стежать за ситуацією з метою її врегулювання та підтримання зв’язку з компетентними органами України», — йдеться в повідомленні.

Громадян закликали утриматися від поїздок до цього району

Прикордонна поліція рекомендувала не їхати в район інциденту. У разі появи безпілотників або вибухів поблизу кордону громадян закликають зберігати спокій, перебувати в безпечному місці та керуватися повідомленнями органів влади.

Термінів відновлення роботи пункту пропуску в повідомленні не зазначено.

Інцидент стався після чергового порушення повітряного простору Молдови під час російської атаки на Україну. 3 жовтня молдовські служби зафіксували шість несанкціонованих прольотів засобів повітряного нападу.

Того дня МЗС Молдови оголосило про повторний виклик російського посла Олега Озерова. Як уточнює державне агентство Moldpres, попереднього разу дипломата викликали 1 жовтня: тоді йому вручили ноту протесту через три порушення повітряного простору країни, зафіксовані 30 вересня.

👉 Також нагадаємо, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва в неділю, 4 жовтня, закликав російського диктатора володимира путіна припинити «цю безглузду війну». На тлі повітряної тривоги він наголосив на готовності до переговорів і необхідності зупинити удари по мирному населенню України.