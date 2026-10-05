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Повідомлено про підозру ексжурналісту із Луганська, який працює на окупантів

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру ексжурналісту із Луганська, який працює на окупантів
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Колишньому журналісту Луганської обласної державної телерадіокомпанії заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними СБУ, після захоплення Луганська він добровільно почав співпрацювати з окупантами та долучився до інформаційної підтримки держави-агресорки. Про зібрані докази повідомило регіональне управління Служби безпеки України.

Від ранкової програми до пропагандистських ефірів
Повідомлено про підозру ексжурналісту із Луганська, який працює на окупантів 01
Служба безпеки України

Слідство встановило, що у 2014 році телевізійник працевлаштувався до так званої «гтрк лнр», де став ведучим ранкової програми. У 2022 році окупанти призначили його «старшим редактором телевізійних програм». Крім роботи на телебаченні, чоловік регулярно виступав в ефірах російських радіостанцій.

Наразі, за інформацією правоохоронців, фігурант працює ведучим окупаційного телеканалу «луганск 24». Він бере участь у пропагандистських проєктах, зокрема у програмі «круглый стол».

За версією слідства, в цих ефірах чоловік поширює дезінформацію на підтримку росії та її окупаційної адміністрації, систематично дискредитує Сили оборони України й просуває фейки про «налагодження мирного життя» на захоплених територіях.

Матеріали за його участю виходять на окупаційних телеканалах, а також поширюються через підконтрольні ворогу Telegram-канали, медіаресурси та інтернет-платформи.

⚖️ Яке покарання передбачає стаття

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили колишньому журналісту про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Йому інкримінують здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Санкція цієї частини статті передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво забезпечує Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що за повідомленням спецслужби, співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях провели низку операцій із протидії російській агентурі, фінансуванню збройної агресії та корупції.

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