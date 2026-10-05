Повідомлено про підозру ексжурналісту із Луганська, який працює на окупантів

Колишньому журналісту Луганської обласної державної телерадіокомпанії заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними СБУ, після захоплення Луганська він добровільно почав співпрацювати з окупантами та долучився до інформаційної підтримки держави-агресорки. Про зібрані докази повідомило регіональне управління Служби безпеки України.

Від ранкової програми до пропагандистських ефірів

Слідство встановило, що у 2014 році телевізійник працевлаштувався до так званої «гтрк лнр», де став ведучим ранкової програми. У 2022 році окупанти призначили його «старшим редактором телевізійних програм». Крім роботи на телебаченні, чоловік регулярно виступав в ефірах російських радіостанцій.

Наразі, за інформацією правоохоронців, фігурант працює ведучим окупаційного телеканалу «луганск 24». Він бере участь у пропагандистських проєктах, зокрема у програмі «круглый стол».

За версією слідства, в цих ефірах чоловік поширює дезінформацію на підтримку росії та її окупаційної адміністрації, систематично дискредитує Сили оборони України й просуває фейки про «налагодження мирного життя» на захоплених територіях.

Матеріали за його участю виходять на окупаційних телеканалах, а також поширюються через підконтрольні ворогу Telegram-канали, медіаресурси та інтернет-платформи.

⚖️ Яке покарання передбачає стаття

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили колишньому журналісту про підозру за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Йому інкримінують здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Санкція цієї частини статті передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі, а також заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво забезпечує Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що за повідомленням спецслужби, співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях провели низку операцій із протидії російській агентурі, фінансуванню збройної агресії та корупції.