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СБУ закликала не публікувати кадри обстрілів і роботи ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ закликала не публікувати кадри обстрілів і роботи ППО
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 04.10.2026

Служба безпеки України закликала громадян не знімати та не поширювати фото й відео ворожих обстрілів. Насамперед ідеться про матеріали, на яких зафіксовані удари по військових об’єктах, критичній інфраструктурі та робота української протиповітряної оборони.

Чому публікація таких кадрів небезпечна

У СБУ пояснили, що російські військові відстежують матеріали про наслідки атак. Опубліковані фото та відео можуть допомогти противнику оцінити результати обстрілів і підготувати повторні удари.

📢 «Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими рф, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари», – наголосили у спецслужбі.

Таким чином, поширення подібних записів може створювати додаткову небезпеку для українських військових, цивільного населення та об’єктів інфраструктури.

⚖️Яка відповідальність передбачена за поширення інформації

Служба безпеки попередила, що залежно від обставин публікація таких матеріалів може мати ознаки кримінального правопорушення.

📢 «Окремо наголошуємо, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання. Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі)», — йдеться у зверненні.

Стаття 114-2 стосується несанкціонованого поширення визначеної законом інформації про озброєння, рух і розташування українських військових формувань в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Покарання від восьми до дванадцяти років ув’язнення передбачене її третьою частиною — зокрема, коли відповідні дії вчинені з метою передати інформацію державі-агресору, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, за відсутності ознак державної зради чи шпигунства. Кваліфікація залежить від змісту поширеної інформації та встановлених обставин.

📢 «Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян», — підсумували в СБУ.

Нагадаємо:

Також шостий президент України В.О. Зеленський відреагував на російські удари по інфраструктурі та цивільним об’єктам та оприлюднив відео російських атак на своїй офіційній сторінці у Facebook \ Telegram:

📢 «Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві. Атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким».

Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію.

👉 Також раніше повідомлялось, що спроба вербування може початися з повідомлення в Telegram, пропозиції підробітку або прохання сфотографувати будівлю. Спецслужби рф використовують соціальні мережі та месенджери, щоб залучати людей до збору інформації, диверсій і терактів.

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