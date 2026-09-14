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Таїсія Онофрійчук здобула три золота на Гран-прі з художньої гімнастики в Чехії

Наталя Соколенко
Наталя Соколенко
Таїсія Онофрійчук на п’єдесталі пошани після виступу на Гран-прі з художньої гімнастики у Брно
Таїсія Онофрійчук після перемоги на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у Брно.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла три золоті медалі на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у чеському Брно. 13 вересня 2026 року лідерка збірної України перемогла в особистому багатоборстві, а також у фіналах із м’ячем і булавами.

У багатоборстві Онофрійчук набрала 117,900 бала та випередила представницю Казахстану Акмарал Єрекешеву на 1,400 бала. Третє місце посіла полька Ліліана Левінська з результатом 108,250 бала. Повні результати змагань опублікувала спортивна статистика етапу в Брно.

Українка перемогла у двох фіналах

У фіналі з м’ячем Онофрійчук отримала 28,450 бала. Друге місце посіла Єрекешева, а бронзову нагороду виборола ще одна представниця України Поліна Каріка — 27,350 бала.

Упевнено українка виступила і з булавами, де її результат склав 29,450 бала. Срібло здобула Єрекешева з оцінкою 29,050, а третьою стала узбекистанська гімнастка Лола Джураєва — 27,600 бала.

Водночас у фіналі з обручем Онофрійчук залишилася поза подіумом, посівши сьоме місце. Перемогу тут здобула Єрекешева, а Каріка стала срібною призеркою, поступившись переможниці лише 0,050 бала. У фіналі зі стрічкою українка завершила виступ п’ятою.

Україна здобула п’ять медалей

Окрім трьох золотих нагород Онофрійчук, збірна України додала до медального доробку срібло та бронзу Каріки. Українська федерація гімнастики також повідомила про успішний виступ юніорок: Софія Країнська виграла багатоборство та два фінали, а Варвара Чубарова здобула золото в роботі з м’ячем.

Таким чином, українські представниці завершили етап у Брно з переконливим результатом. Для Онофрійчук головним підсумком стали три перемоги в межах одного турніру — у багатоборстві та двох окремих дисциплінах.

Нагадаємо, Український тенісист Георгій Кравченко виграв перший у кар’єрі турнір ATP Challenger

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