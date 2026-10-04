Мерц у Києві закликав путіна припинити війну та зупинити атаки на цивільних

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва в неділю, 4 жовтня, закликав російського диктатора володимира путіна припинити «цю безглузду війну». На тлі повітряної тривоги він наголосив на готовності до переговорів і необхідності зупинити удари по мирному населенню України. Про це повідомляє Associated Press.

📢 «Ми готові до переговорів, ми готові обговорювати завершення цієї війни. Але ці варварські атаки на мирне населення України мають зупинитися», — наголосив Мерц.

Канцлер зробив заяву під час спільного з шостим президентом України В.О. Зеленським відвідування пошкодженої російським ударом будівлі Національної академії наук України в центрі столиці. У цей час у Києві лунали сирени.

Візит розпочався із вшанування полеглих захисників

Мерц прибув до української столиці вранці з неоголошеним візитом. Його супроводжують міністерка економіки Катаріна Райхе та представники німецьких компаній оборонної й енергетичної галузей.

За повідомленням Зеленського, канцлер розпочав поїздку із вшанування пам’яті полеглих українських захисників і захисниць. Президент подякував за повагу до українських воїнів та солідарність з Україною.

1 з 5

📢 «Важливо, що в цей непростий час Німеччина поруч із нами – у підтримці та в пам’яті», – зазначив він.

Під час перебування німецької делегації у столиці, росія продовжила атаки. Один із безпілотників повторно влучив у Північний міст через Дніпро. За даними міського голови Віталія Кличка, пошкоджено дорожнє полотно та тепломагістраль.

Німеччина готує €1,35 млрд на оборону та енергетику

За інформацією Reuters із посиланням на представників німецького уряду, під час візиту Мерц має оголосити про пакет підтримки загальним обсягом €1,35 млрд. З цієї суми €1 млрд передбачено на військову допомогу, а €350 млн — на ремонт енергетичної інфраструктури.

Крім того, сторони планують завершити підготовку домовленостей про спільне виробництво різних типів безпілотників. Одним із пріоритетів має стати прискорений випуск перехоплювачів для протидії російським реактивним дронам.

Пакет також пов’язаний із розширенням співпраці у виробництві далекобійного озброєння. Йдеться про заплановане фінансування та виробничі домовленості; повідомлення про візит не означає, що всі передбачені кошти й озброєння вже передані Україні.