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Забарний зіграв увесь матч за ПСЖ у Лізі чемпіонів: парижани розгромили «Слован» 6:1

Наталя Соколенко
Наталя Соколенко
Ілля Забарний в матчі ПСЖ - «Слован»
Ілля Забарний в матчі ПСЖ - «Слован» Фото: Getty Images

Ілля Забарний провів повний матч за «Парі Сен-Жермен», який 9 вересня розгромив «Слован» із Братислави з рахунком 6:1 у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Український захисник вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин у центрі оборони французької команди. «ПСЖ» одразу захопив ініціативу й завершив перший тайм із перевагою 3:0.

Головним героєм зустрічі став Ферран Торрес. Іспанський нападник оформив хет-трик, забивши на 31-й, 47-й та 57-й хвилинах. Ще два голи парижан записав на свій рахунок Усман Дембеле, який відзначився на 17-й і 23-й хвилинах. Остаточний рахунок на 88-й хвилині встановив Фабіан Руїс.

«Слован» зумів забити гол престижу на 59-й хвилині — відзначився Сулейман Камара. Парижани при цьому контролювали перебіг гри: за даними офіційного звіту «ПСЖ», господарі володіли м’ячем 73% ігрового часу.

Вдалий старт чемпіона

Перемога дозволила «Парі Сен-Жермен» розпочати захист титулу з максимально переконливого результату. Команда Луїса Енріке швидко зняла головне питання щодо переможця матчу, забивши тричі ще до перерви.

Для Забарного це був важливий повний матч на старті нового єврокубкового сезону. Українець залишався на полі до фінального свистка, тоді як тренерський штаб у другій половині зустрічі замінив кількох партнерів у захисті та атаці.

У наступному турі основного етапу Ліги чемпіонів «ПСЖ» зіграє на виїзді проти «Манчестер Сіті». Матч запланований на 14 жовтня 2026 року, а «Слован» того ж дня прийматиме «Штутгарт». Повний результат і склад команд також оприлюднені в огляді першого туру на сайті УЄФА.

Нагадаємо, Український тенісист Георгій Кравченко виграв перший у кар’єрі турнір ATP Challenger

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