Розвідувальні служби низки країн мають інформацію про наміри росії розширити війну та свою активність на інші держави, а можливо, й на інші регіони світу. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив у вечірньому зверненні 26 вересня.

Глава держави наголосив, що партнерам необхідно завчасно посилювати оборону та спільно протидіяти загрозам. Які саме країни можуть стати наступними цілями росії та розвідки яких держав отримали відповідні дані, він не уточнив.

За словами Зеленського, саме ці ризики спонукають Україну домагатися посилення санкцій проти рф і розширювати оборонну співпрацю у форматі Drone Deal. Президент пояснив, що така взаємодія передбачає створення спільних систем захисту, обмін бойовим досвідом українських військових і модернізацію оборони держав-партнерів.

📢 «Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї», — наголосив він.

Зеленський зазначив, що готуватися до можливих загроз потрібно не лише європейським країнам. На його переконання, об’єднання зусиль для розвитку оборонних технологій, спільного виробництва та забезпечення потреб України допоможе зміцнити міжнародну безпеку й створити умови для результативної дипломатії.

Україна уклала 11 угод Drone Deal і готує наступну

Президент повідомив, що Україна вже має 11 угод у форматі Drone Deal. Останню підписали з Фінляндією під час заходів Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як зазначено в офіційному повідомленні про зустріч, документ 23 вересня підписали Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб. Переговори відбулися за участю прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Лідери також обговорили зимову підтримку України та захист енергетичної інфраструктури від російських ударів.

За інформацією уряду Фінляндії, угода передбачає обмін технологіями та знаннями, спільні дослідження, розробки й виробництво, зокрема у сфері безпілотних систем. Ще один напрям — спрощення адміністративних процедур, включно з наданням експортних дозволів для передачі оборонної продукції та технологій.

Зеленський пояснив, що партнери завдяки таким домовленостям отримують доступ до українського досвіду та можливість посилити власну безпеку. Для України співпраця означає додаткове фінансування, розширення виробництва й технологічні можливості.

Наразі триває підготовка дванадцятої угоди Drone Deal. Президент назвав майбутнього партнера «сильною державою», однак не розкрив її назви. Підписати документ, за його словами, розраховують найближчими тижнями.

Окремо Зеленський заявив, що володимир путін продовжує шукати приводи для ведення війни та уникнення переговорів. Президент анонсував активну дипломатичну роботу найближчими днями й у жовтні, а також наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на росію.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський увів у дію санкції проти 44 осіб, причетних до проведення незаконних «виборів» до державної думи рф на тимчасово окупованих територіях України.