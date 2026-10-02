Як писати оголошення, на які клікають покупці?

Покупець бачить у видачі чотири рекламні блоки, і на вибір у нього пара секунд. Ніхто не вчитується. Людина вихоплює очима назву товару, ціну, щось про доставлення. Якщо цього немає, палець тягнеться до конкурента.

Інтернет-магазини часто довго продумують структуру кампаній, ставки й мінус-слова, а тексти пишуть за п’ять хвилин наостанок. «Широкий асортимент. Якісні товари. Замовляйте зараз». Знайомо? Такі оголошення збирають покази, але кліків майже не отримують.

Налаштування кампаній, стратегії ставок і вибір між пошуком, Shopping та Performance Max — тема для окремої розмови. Про те, як працює контекстна реклама для інтернет-магазинів загалом і які завдання в ній краще довірити фахівцям, детально розповідають тут — https://www.adwservice.com.ua/uk/kontekstna-reklama-dlya-internet-magazyniv. У нашій же статті розберемо саме тексти: з чого складається оголошення, які формули дають кліки в різних нішах і як перевірити, що новий варіант справді кращий за старий.

З чого складається оголошення, на яке хочеться клікнути?

Адаптивне пошукове оголошення в Google Ads нагадує конструктор. Ви додаєте до 15 заголовків (по 30 символів) і до 4 описів (по 90 символів), а система сама збирає з них комбінації під конкретний запит. Звідси головне правило: кожен заголовок має працювати окремо, без «сусідів». Фраза «і це ще не все» в одному рядку, а продовження в іншому — поганий варіант, бо Google може показати їх у будь-якому порядку. Або не показати другу частину взагалі.

Заголовки: ключова фраза плюс причина купити

Перший заголовок відповідає на запит. Людина шукає «робот-пилосос Xiaomi» — вона хоче бачити саме ці слова, а не «Техніка для дому». Другий і третій пояснюють, чому купувати варто саме у Вас.

Ось як може виглядати набір заголовків для запиту «купити робот-пилосос»:

«Робот-пилосос Xiaomi X20+».

«Ціна від 11 999 грн».

«Відправлення сьогодні до 18:00».

«Оплата частинами до 10 міс.».

«Офіційна гарантія 2 роки».

Жодного «найкращий» чи «якісний». Тільки факти, які покупець може перевірити.

Цифри майже завжди виграють у прикметників. «Швидке доставляння» пише кожен другий магазин, і око це просто пропускає. «Доставка за 1 день по Україні» (29 символів, влазить) звучить інакше: конкретно, з обіцянкою, яку легко оцінити.

Порада: закріпіть заголовок із ключовою фразою на першій позиції, а решту залиште вільними. Якщо закріпити все, Google втратить можливість комбінувати варіанти, і ефективність оголошення впаде.

Описи: відповіді на запитання покупця

Заголовок привертає увагу, а опис знімає сумніви. Що зазвичай турбує людину перед покупкою в незнайомому магазині? Чи доїде товар, чи можна повернути, як платити, чи не обдурять.

Приклад опису на 78 символів:

«Офіційна гарантія 12 міс. Оплата при отриманні. Повернення 14 днів без питань.»

І ще один, з соціальним доказом:

«4,8 з 5 за 3 000+ відгуків. Замовте зараз — знижка 5% на перше замовлення.»

Перший варіант працює на обережних покупців, другий — на тих, хто вже майже вирішив. Добре мати обидва: Google сам підбере, що і кому показати.

Шлях, розширення та інші способи зайняти більше місця

Відображуваний шлях — дрібниця, яку часто лишають порожньою. А дарма. Два поля по 15 символів перетворюють сухе «shop.com.ua» на «shop.com.ua/Пилососи/Xiaomi», і людина одразу розуміє, що потрапить у потрібну категорію, а не на головну.

Розширення (у новому інтерфейсі — ресурси) взагалі окрема історія. Оголошення з ними займає на екрані смартфона майже вдвічі більше місця. Що варто додати інтернет-магазину:

Додаткові посилання: «Акції», «Доставка й оплата», «Відгуки», «Каталог». Уточнення до 25 символів: «Самовивіз у Львові», «Гарантія 2 роки», «Відправка в день замовлення». Структуровані описи: «Бренди: Xiaomi, Roborock, Dreame». Ціни — з конкретними моделями й сумами. Промоакції: «-15% на пилососи до 5 жовтня».

Робочі формули з прикладами для різних ніш

Універсального шаблону немає — те, що спрацює для магазину електроніки, в ніші косметики виглядатиме дивно. Але кілька формул перевірено на сотнях кампаній, і з них зручно стартувати:

Формула «Товар + ціна + умова». Класика для техніки, запчастин, побутових товарів — усього, де людина вже знає, що хоче купити, і просто порівнює пропозиції. «Навушники JBL Tune 520BT» / «Від 1 799 грн» / «Доставка НП безплатно від 1 000 грн» (останнє краще винести в опис — у заголовок не влізе).

Формула «Проблема → рішення». Для косметики, товарів для здоров’я, дитячих речей. Людина часто шукає не товар, а вихід із ситуації. Заголовок «Сухість шкіри взимку?» плюс «Крем з церамідами — 389 грн» б’ють точно в ціль.

Формула «Конкретика замість обіцянок». Одяг і взуття: покупця хвилює розмір і посадка, а не «стильність». «Сукні з льону. Розміри XS–3XL» і «Примірка перед оплатою» скажуть більше, ніж будь-які епітети.

Формула «Обмежений термін». Для сезонних розпродажів і товарів для дому. «Ковдри зимові: -20% до неділі» — у заголовку рівно 29 символів і зрозумілий дедлайн. А функція зворотного відліку (COUNTDOWN) у Google Ads сама показуватиме, скільки днів лишилось до кінця акції.

Ось кілька пар «було — стало» з різних ніш:

Ніша Було Стало Електроніка Великий вибір смартфонів iPhone 15 від 29 999 грн. Одяг Модний жіночий одяг Сукні з льону. XS–3XL Косметика Якісна косметика онлайн Крем з церамідами — 389 грн. Товари для дому Найкращі ковдри Ковдри зимові: -20% до неділі Дитячі товари Все для малюків Автокрісла 0–36 кг з ISOFIX

Уявімо магазин дитячих автокрісел. Оголошення роками крутилося з текстом «Безпечні автокрісла для Ваших дітей». Звучить турботливо, але нічого не каже. Після заміни на «Автокрісла 0–36 кг з ISOFIX» і опису з результатами краш-тестів ADAC CTR виріс приблизно з 3% до 5,5%. Ставки ті самі, бюджет той самий. Змінилися лише слова.

Помилки, через які оголошення пролітають повз

Деякі з них здаються дрібницями. Проте саме через такі дрібниці кампанія зливає бюджет, а власник магазину думає, що «контекст не працює».

П’ятнадцять заголовків про одне й те саме. «Купити пилосос», «Пилососи купити», «Купіть пилосос онлайн» — Google показує оцінку ефективності «Низька», і не дарма. Кожен заголовок має нести нову інформацію.

Порожні слова. «Якісний», «найкращий», «широкий асортимент», «вигідні ціни». Їх пишуть усі, тому ніхто не читає.

Ціна в оголошенні відрізняється від ціни на сайті. Людина клікає, бачить 13 499 грн замість обіцяних 11 999 грн і закриває вкладку. Гроші за клік уже списано.

Посилання на головну сторінку. Запит «чорні кросівки 42 розмір» має вести у відфільтровану категорію, а не на банер із новинками.

Капслок і знаки оклику. Модерація Google Ads не пропускає знак оклику в заголовку, а слово «ЗНИЖКА» великими літерами відхилить через правила щодо регістру.

Прострочені акції. Розпродаж закінчився ще в серпні, а оголошення досі обіцяє -30%.

Остання помилка, до слова, найнеприємніша. Вона б’є не тільки по конверсії, а й по довірі: людина запам’ятовує, що магазин «обманює», і наступного разу навіть не клікне.

Як зрозуміти, що текст справді працює?

Оцінка ефективності оголошення в кабінеті («Низька», «Середня», «Добра», «Відмінна») показує лише, наскільки різноманітні Ваші заголовки й описи. Продажів вона не гарантує. Бувають оголошення з оцінкою «Середня», які приносять більше замовлень, ніж «відмінні».

Реальну картину дає звіт про ресурси. Там видно, які саме заголовки Google показує найчастіше і які з них отримують мітки Best, Good або Low. Заголовки з «Low» після кількох тижнів роботи сміливо замінюйте новими.

Для чесного порівняння двох підходів використовуйте розділ «Експерименти» — зокрема варіанти оголошень. Кілька правил, щоб тест мав сенс:

Змінюйте один елемент за раз. Нова ціна в заголовку плюс новий опис плюс інша посадкова — і Ви вже не дізнаєтесь, що саме спрацювало. Чекайте щонайменше 2–4 тижні або хоча б 100 кліків на кожен варіант. Три дні з хорошим CTR — ще не результат. Дивіться на конверсії, а не тільки на кліки.

Третій пункт особливо підступний. Допустимо, заголовок «Знижки до 50%» підняв CTR майже вдвічі. Радість триває рівно до звіту про продажі: знижка стосувалася лише трьох моделей, люди клікали, не знаходили потрібне і йшли. Кліків більше, замовлень менше, а вартість конверсії зросла зі 180 до 310 грн.