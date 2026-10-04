Субсидії на зиму перерахують: що треба знати ВПО

З початком опалювального сезону рахунки за комуналку знову підуть угору, але бігти до Пенсійного фонду з новою заявою на субсидію потрібно далеко не всім. Для більшості тих, кому допомогу вже призначили, ПФУ проведе перерахунок сам. Причому це стосується навіть людей, у яких влітку вийшло 0 гривень субсидії. Нульова сума і відмова у призначенні — зовсім не одне й те саме.

А от тим, хто оформлює допомогу вперше, отримав відмову або потрапляє до категорій, для яких потрібне нове звернення, чекати автоматичного перерахунку не варто.

Розбираємося, кому можна нічого не робити, кому доведеться подавати документи та чому тим, хто має звернутися до ПФУ, краще зробити це до 30 листопада.

Кому субсидію на зиму перерахують автоматично

У жовтні Пенсійний фонд проводить масовий перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років. Як пояснює Пенсійний фонд України, автоматичний перерахунок проводять одержувачам, щодо яких є рішення про надання житлової субсидії починаючи з травня 2026 року. Виняток — субсидія на придбання твердого або рідкого пічного побутового палива: там діють окремі правила.

Тобто для більшості нинішніх отримувачів початок опалювального сезону сам по собі не є причиною подавати нову заяву. Це ж підтверджує Головне управління ПФУ в Луганській області: якщо людина вже отримує субсидію, додатково звертатися лише через початок опалювального сезону не потрібно.

Влітку було 0 гривень — це ще не відмова

Одна з ситуацій, у якій легко заплутатися: взимку людина отримувала субсидію, а влітку її розмір став 0,00 грн — це ще не означає, що субсидію скасували. Якщо на неопалювальний період ПФУ призначив субсидію, але після розрахунку її розмір виявився нульовим, у жовтні її розмір на опалювальний сезон перерахують автоматично. ПФУ окремо наголошує, що автоматичний перерахунок стосується і таких домогосподарств.

Зовсім інша ситуація, якщо в неопалювальний сезон людина отримала відмову в призначенні субсидії. У такому разі чекати, що восени ПФУ автоматично почне її нараховувати, не варто — необхідно звернутися за призначенням допомоги.

Кому потрібно звернутися до ПФУ

Нова заява точно потрібна тим, хто оформлює житлову субсидію вперше. Також Пенсійний фонд називає серед випадків для звернення відмову в призначенні субсидії на неопалювальний сезон, зміну складу домогосподарства або соціального статусу його членів та інші обставини, які впливають на право на допомогу.

Окремі категорії одержувачів взагалі мають особливий порядок призначення субсидії за зверненням. Зокрема, ПФУ відносить до них орендарів житла, домогосподарства, де фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано, ВПО у разі зміни місця проживання, а також тих, хто претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива.

Тому якщо ваша ситуація відрізняється від звичайної — наприклад, ви орендуєте квартиру, переїхали або змінився склад домогосподарства, — краще перевірити, чи не потрібне нове звернення.

Про важливі зміни треба повідомляти протягом 30 днів

Якщо субсидію вже призначено, це не означає, що про зміни можна повідомити наступного року. Отримувач зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити Пенсійний фонд про обставини, які впливають на призначення допомоги.

Серед них ПФУ називає, зокрема, зміну складу зареєстрованих у житлі осіб або членів їхніх сімей, соціального статусу, переліку комунальних послуг та умов їх надання.

Що з субсидією для ВПО

Статус внутрішньо переміщеної особи сам по собі не заважає отримувати житлову субсидію, причому ВПО може оформити її за фактичним місцем проживання, навіть якщо не має там реєстрації.

За роз’ясненням Пенсійного фонду, для підтвердження фактичного місця проживання переселенець може надати довідку ВПО.

Є й важливе послаблення: ВПО, яка фактично живе у приміщенні, але там не зареєстрована, може оформити субсидію без договору оренди. Фактичне місце проживання в такому випадку підтверджується довідкою ВПО. Це зазначено в актуальному роз’ясненні ПФУ щодо сезону 2026–2027 років.

Якщо ж ВПО змінила місце проживання, ПФУ відносить це до випадків, коли необхідно звернутися за призначенням субсидії.

Для переселенців, які протягом року переїжджали з однієї орендованої квартири до іншої, це особливо важливо: субсидія прив’язана не просто до людини, а до конкретного домогосподарства та житлово-комунальних послуг за відповідною адресою.

Якщо у квартирі зареєстровано більше людей, ніж фактично живе

Це також окремий випадок: якщо кількість людей, які фактично проживають у квартирі або будинку, менша за кількість зареєстрованих, ПФУ може призначити субсидію з урахуванням тих, хто справді там живе. Але такі домогосподарства належать до категорій, яким для призначення субсидії може бути необхідне звернення та підтвердження відповідних обставин.

Тому просто виходити з правила «торік субсидія була — цього року все продовжать автоматично» тут не варто.

Дрова та вугілля — окрема історія

Для тих, хто опалює житло пічним паливом, діє інший порядок. Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік за особистим зверненням.

Для її оформлення подають заяву та декларацію про доходи й витрати. Тому власникам будинків, які розраховують на допомогу для придбання дров, вугілля чи іншого пічного палива, чекати звичайного автоматичного зимового перерахунку не потрібно — треба звертатися.

До 30 листопада — важлива дата

Для тих, кому потрібно подавати документи, відкладати звернення до зими не варто. Якщо документи подати з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року включно, субсидію за наявності права призначать з початку опалювального періоду, але не раніше дня виникнення права на неї. Якщо звернутися пізніше, субсидію призначатимуть уже з місяця звернення.

Тобто 30 листопада — не «останній день, після якого субсидію взагалі не дадуть». Звернутися можна й пізніше, але тоді можна втратити можливість отримати її від початку опалювального сезону.

Чому за жовтень гроші прийдуть у листопаді

Масовий перерахунок зимових субсидій ПФУ проводить у жовтні, а виплату субсидії за жовтень здійснюють у листопаді.

При цьому є ще одна деталь, яку часто плутають. Для призначення допомоги опалювальний сезон визначається з 1 жовтня до 30 квітня. Але при розрахунку субсидії на послуги, пов’язані з опаленням, ПФУ враховує тривалість опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Тому жовтнева сума не обов’язково буде такою самою, як у повний зимовий місяць.

Які доходи візьмуть для розрахунку

Для визначення розміру субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років враховують доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року.

Для пенсій діє окреме правило: при розрахунку субсидії з початку опалювального сезону враховується розмір нарахованої пенсії за серпень 2026 року.

Більшість інформації про доходи Пенсійний фонд отримує сам через державні інформаційні системи. Тягати довідки лише «про всяк випадок» не потрібно. Довідка може знадобитися, якщо певний дохід зазначено в декларації, але інформації про нього немає у ПФУ чи ДПС або Фонд не може отримати ці відомості через електронний обмін.

А якщо є борг за комуналку

Сам факт наявності будь-якого боргу ще не означає автоматичної втрати субсидії. Проблема виникає, якщо ПФУ отримав інформацію про прострочену понад три місяці заборгованість за житлово-комунальні послуги або витрати на управління багатоквартирним будинком і її загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 680 гривень. Це правило міститься безпосередньо в Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабміну №848.

Але й у такій ситуації право на допомогу не обов’язково втрачено: заборгованість можна погасити, укласти договір про її реструктуризацію або оскаржити борг у суді. Якщо необхідні підтвердження подати у встановлений строк, субсидію за наявності інших підстав можна призначити з початку відповідного сезону.

Тому після відмови через борг варто спочатку з’ясувати, за яку саме послугу, за який період і яку суму заборгованості бачить ПФУ, а вже потім розв’язувати проблему.

Як подати документи

Їхати саме до управління ПФУ за місцем прописки необов’язково. За інформацією Пенсійного фонду, заяву та необхідні документи можна подати:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

поштою до територіального органу Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

через мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

через уповноважених посадових осіб територіальної громади;

через ЦНАП;

через портал «Дія».

Основними документами для призначення субсидії залишаються заява та декларація про доходи й витрати. Залежно від конкретної ситуації можуть знадобитися додаткові документи — наприклад, договір оренди, довідка ВПО або договір про реструктуризацію боргу.

То треба щось робити чи ні?

Найпростіший орієнтир — не те, скільки грошей ви отримали влітку, а яке рішення щодо вашої субсидії має Пенсійний фонд і чи змінилися відтоді обставини.

Якщо субсидію вам призначили, навіть якщо влітку її розмір становив 0 гривень, і ви не належите до категорій, для яких потрібне окреме звернення, — лише через початок опалювального сезону нову заяву подавати не потрібно.

Якщо оформлюєте допомогу вперше, влітку отримали відмову, переїхали, змінився склад домогосподарства або виникли інші обставини, які впливають на призначення допомоги, — ситуацію потрібно перевірити й, за необхідності, звернутися до ПФУ.

А тим, кому нова заява справді потрібна, краще зробити це до 30 листопада включно. Після цієї дати право звернутися нікуди не зникає, але субсидію вже можуть призначити лише з місяця звернення.

Тому панікувати через початок опалювального сезону не потрібно. Але й покладатися на автоматичний перерахунок, не перевіривши, до якої категорії належить саме ваше домогосподарство, теж не варто.

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