Повідомлено підозру військовим полку «Скеля» у справі про катування

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти 425-го окремого штурмового полку «Скеля». За версією слідства, вони причетні до побиття та незаконного утримання двох побратимів у Кіровоградській області. Командування полку заявило про повну співпрацю з правоохоронцями та проведення внутрішньої перевірки. Про це повідомили ДБР та пресслужба 425-го окремого штурмового полку «Скеля».

Що встановило слідство

За даними ДБР, у травні двох військовослужбовців після виписки з лікарні через порушення встановленого режиму направили до медичної частини підрозділу. Слідство вважає, що після цього двоє військовослужбовців медичної роти вирішили самостійно «покарати» побратимів за порушення дисципліни.

За версією правоохоронців, потерпілим завдали численних ударів, а потім зачинили в господарській будівлі, де, як стверджує слідство, продовжили знущання.

Один із військовослужбовців, за інформацією ДБР, знепритомнів. Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

Іншого потерпілого, за даними слідства, утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

⚖️ Двом військовослужбовцям повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування);

(катування); ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

У ДБР також повідомили, що в межах кримінального провадження перевіряються окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.

📝 Як відреагувало командування полку

Командування 425-го окремого штурмового полку «Скеля» підтвердило, що співпрацює з Державним бюро розслідувань у межах розслідування.

У підрозділі заявили, що не заперечують існування окремих проблем, однак наголосили на необхідності ретельної перевірки кожного факту та притягнення винних до відповідальності.

📢 «Негативним проявам немає і не може бути місця в українському війську. Жодні бойові заслуги, звання чи посади не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або перевищення повноважень», – зазначили у пресслужбі полку.

Також у полку повідомили, що паралельно з розслідуванням проводять внутрішні перевірки, посилюють контроль за діями командирів усіх рівнів та вдосконалюють механізми реагування на звернення військовослужбовців.

📢 «Наше завдання — зробити все, щоб подібні випадки не повторювалися в майбутньому», – додали у підрозділі.

У підрозділі закликали не використовувати ситуацію для політичних спекуляцій або збільшення уваги в соціальних мережах та наголосили, що можливі протиправні дії окремих осіб не можна ототожнювати з діяльністю всього особового складу полку.

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