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У Харкові викрили схему фіктивних інвалідностей: вилучено понад 14,3 млн грн

Денис Молотов
Денис Молотов
У Харкові викрили схему фіктивних інвалідностей: вилучено понад 14,3 млн грн
Фото: Офіс генерального прокурора / 29.07.2026

У Харкові правоохоронці викрили групу осіб, яких підозрюють в організації схеми незаконного оформлення фіктивних інвалідностей військовозобов’язаним. За даними слідства, за свої послуги учасники схеми отримували від 5 до 8 тисяч доларів США, а під час обшуків у них вилучили готівку на загальну суму понад 14,3 млн гривень в еквіваленті. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора (ОГПУ).

За інформацією слідства, до організації схеми причетні:
  • лікар-невропатолог;
  • завідувач терапевтичного відділення одного з медичних закладів;
  • водій;
  • операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я;
  • цивільний спільник.

За даними правоохоронців, водій і цивільний учасник підшуковували військовозобов’язаних, які бажали отримати відстрочку від мобілізації, після чого направляли їх до медиків.

Слідство вважає, що лікарі оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювалися електронні направлення до обласного медичного центру.

Надалі операторка комп’ютерного набору реєструвала документи в електронній системі та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

За версією слідства, саме на підставі цих документів військовозобов’язаним встановлювали групу інвалідності, яка давала право на відстрочку від мобілізації.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили:
  • понад 243 тисячі доларів США;
  • близько 750 тисяч гривень;
  • понад 50 тисяч євро;
  • 700 фунтів стерлінгів.

За курсом Національного банку України загальна вартість вилучених коштів перевищує 14,3 млн гривень.

⚖️Усім п’ятьом учасникам повідомили про підозру

Усім п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За інформацією Офісу Генерального прокурора, чотирьох підозрюваних уже взято під варту без права внесення застави. Питання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому фігуранту ще розглядається судом.

Розслідування триває

Правоохоронці продовжують досудове розслідування та встановлюють усіх осіб, які могли бути причетні до функціонування схеми. Наразі підозра не означає визнання вини. Остаточне рішення щодо винуватості фігурантів може ухвалити лише суд.

Нагадаємо, у медзакладах України викрили схему на 200 млн грн. Лише у 2025 році учасники схеми незаконно оформили близько 500 фіктивних інвалідностей для військовозобов’язаних.

👉 Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, пов’язаної із забудовою території військового містечка у Львові. За даними слідства, посадовець Військової служби правопорядку ЗСУ вимагав $2,2 млн за сприяння будівництву житлового комплексу.

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