У Тернопільському ТЦК утримували людей з інвалідністю

У Тернопільському ТЦК та СП утримувались люди з психічними розладами та інвалідністю. Про це офіційно заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за результатами перевірки установ.

За його словами, після негайного втручання представників Офісу омбудсмена було звільнено п’ятьох громадян. Двоє з них виявилися особами із важкими психічними розладами. Ще один незаконно утримуваний чоловік мав довічну інвалідність II групи з дитинства.

📢 «Щойно мої представники повернулися з моніторингового візиту до Тернопільського районного та міського ТЦК та СП. Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні – вона була потрібна ще вчора», – зазначив Лубінець.

Категорії звільнених громадян та внесення змін до реєстрів

За словами омбудсмена, завдяки оперативному втручанню його команди було «негайно звільнено 5 людей, які не підлягали мобілізації». Усіх цих громадян відпустили з приміщення ТЦК та СП. Одночасно до їхніх особистих військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо повного зняття з військового обліку.

Серед незаконно утримуваних осіб перебували такі категорії громадян:

чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства;

двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань діагнози не розголошуються);

двоє чоловіків, яким до досягнення граничного 60-річного віку залишалося близько пів року.

Зазначається, що під час візиту до місця, де перебували «мобілізовані» українці, на той момент утримували близько 28 осіб. З них 17 громадян письмово звернулися до омбудсмена з офіційними скаргами на можливі порушення їхніх прав.

Виявлені порушення та стан наглядача установи

Під час проведення інспекції представники Офісу омбудсмена зафіксували грубі порушення дисципліни та чинного законодавства з боку персоналу територіального центру.

📢 «Те, що ми побачили, обурює: наглядач за мобілізованими перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищував допустиму норму», – розповів Лубінець.

Він також повідомив, що під час особистого спілкування тет-а-тет люди розповіли про можливі системні порушення під час мобілізації. Громадяни скаржилися на неналежне оформлення документів, а також на повне недотримання встановлених вимог під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

📢 «Усі викладені факти задокументовано, про них уже повідомлено керівництво», – резюмував омбудсмен.