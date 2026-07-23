«Шкода, що загинуло лише вісім». Одна дитяча фраза, яка змусила замислитися про майбутнє України

Я не збирався писати цей матеріал.

Він народився випадково — з однієї короткої розмови, яку почув біля магазинчика у дворі де я живу. Двоє хлопчиків років семи-восьми дивилися відео у телефоні. Йшлося про удар українських безпілотників по складу компанії Wildberries на території росії. Один із них, сказав: — «Шкода, що лише вісім загинуло. Хотілося б більше». Другий кивнув та підтримав першого: — «Так хотілося б більше»…

У цій розмові не було злості, чи особливих емоцій. Просто звичайний діалог двох дітей. Мабуть, саме це і вразило мене найбільше. Не тому, що діти сказали щось жорстоке. А тому, наскільки природно для них прозвучала смерть інших людей. Якщо чесно, я трохи “підвис” між бажанням втрутитись у розмову та щось пояснити та внутрішнім блоком. А чи потрібно щось пояснювати, реагувати чи краще просто не помічати? У цьому матеріалі спробую всебічно дослідити цю ситуацію та в першу чергу дати відповідь самому собі. Також цей матеріал стане доповненням до циклу “Маніпуляція свідомістю” – там ми розглядали механіку маніпулятивних процесів.

Покоління, яке не пам’ятає миру

Діти, яким сьогодні сім-вісім років, практично не пам’ятають України без повномасштабної війни. Для них повітряні тривоги — це звичайний шкільний день. Ракетні удари — новинний фон. Дрони — частина повсякденного словника.

Карта бойових дій — така ж звична, як прогноз погоди. Вони ростуть у світі, де щодня звучать слова «прильот», «шахед», «ракета», «окупанти», «ліквідовано», «знищено».

Для дорослих це трагедія, до якої ми змушені пристосовуватися. Для дітей це — норма. І саме тут виникає найнебезпечніше питання: Чи стає смерть звичайною? Відразу варто зробити важливе уточнення. Цей матеріал не про співчуття до держави-агресора. І не про спробу поставити знак рівності між жертвою та агресором.

Але існує інше питання. Що відбувається із психікою дітей, коли смерть — навіть смерть ворога — перестає викликати сильні емоції й перетворюється на своєрідний рахунок? Коли фраза «хотілося б більше» вимовляється так само легко, як «хотілося б більше голів у матчі»…

Діти не народжуються жорстокими

Психологи вже багато років говорять про просту істину – дитина не формує систему моральних координат самостійно. Вона копіює дорослих. Копіює сім’ю, суспільство, є інформаційний простір. Копіює емоції.

Коли навколо роками звучать повідомлення про загиблих, вибухи, удари, ракети, втрати, дитяча психіка починає адаптуватися. Інакше вона просто не витримала б постійного стресу.

Саме тому міжнародні організації сьогодні говорять про масштабну кризу психічного здоров’я дітей, які живуть у зоні війни. ЮНІСЕФ зазначає, що багаторічний вплив насильства, втрат, вимушеного переміщення та постійної небезпеки призвів до серйозних проблем із психічним здоров’ям українських дітей і підлітків.

Десенсибілізація: коли психіка вимикає емоції, щоб вижити

Слова тих двох хлопчиків не обов’язково свідчать про жорстокість. Набагато тривожніше інше. Вони можуть бути ознакою того, що психологи називають десенсибілізацією — поступовим зниженням емоційної реакції на події, які в мирному житті викликали б сильний шок. Це один із природних механізмів захисту психіки.

Людина не здатна щодня переживати однаково сильний стрес. Якщо щодня чути про ракети, загиблих, поранених, руйнування, то організм починає приглушувати емоції. Інакше він просто не витримав би постійного психологічного навантаження.

Для дорослого це вже складний процес. Для дитини — ще складніший.

Її система цінностей лише формується. Вона ще не має достатнього життєвого досвіду, щоб відокремлювати емоції від фактів, військову необхідність від людської трагедії, справедливість від бажання помсти.

Саме тому дитина часто засвоює не пояснення дорослих, а їхню емоційну реакцію.

Діти повторюють не слова, а почуття

Поширеною є думка, що діти копіюють поведінку батьків. Насправді психологи наголошують: вони насамперед копіюють емоційні моделі. Якщо дорослі радіють успішному удару по військовому об’єкту, дитина може сприймати цю радість як схвалення будь-якої смерті, не розрізняючи військові й цивільні цілі або складні моральні нюанси.

Для дитини світ значно простіший. Є «свої», «чужі», «добрі», «погані». І якщо «поганий» помер — значить, це добре.

Так працює дитяче мислення, особливо в умовах тривалого стресу.

Війна стирає межі між новиною і грою

Дитина XXI століття сприймає війну зовсім не так, як попередні покоління. У XX столітті інформація, зокрема про війну, приходила через газети, вечірні новини або розповіді дорослих. Сьогодні вона постійно знаходиться у смартфоні. Телеграм-канали, TikTok, YouTube, Facebook… Короткі ролики про удари дронів, вибухи, пуски ракет, роботу ППО, кадри з камер спостереження, відео з безпілотників. Один ролик триває 20–30 секунд, за ним одразу починається наступний.

Алгоритми соціальних мереж не пояснюють контекст. Їхнє завдання — утримати увагу користувача. У результаті війна перетворюється на нескінченну стрічку яскравих подій, які мозок споживає так само як спортивні відео чи комп’ютерні ігри. Особливо небезпечно це для дітей молодшого віку, які ще не мають сформованого критичного мислення.

Коли цифри перестають бути людьми

«Двоє загиблих…», «Десятеро поранених…», «П’ятнадцять ліквідованих…», «Сто знищених…» – ми читаємо такі заголовки щодня. З часом мозок перестає бачити за цифрами конкретних людей.

Це явище добре відоме психологам і навіть отримало окрему назву — «психічне (емоційне) оніміння»(psychic numbing). Коли кількість жертв зростає, емоційна реакція людини парадоксально може слабшати, адже психіка не здатна однаково глибоко переживати кожну нову трагедію. Для дорослого це вже небезпечна зміна. Для дитини, яка лише вчиться співпереживати, — ще більший виклик.

Якщо смерть сприймається лише як число в заголовку, поступово втрачається усвідомлення того, що за кожною цифрою стоїть чиєсь життя, родина, історія.

Це не українська проблема. Це проблема будь-якої війни

Було б великою помилкою пояснювати це лише українським контекстом. Подібні явища досліджували після воєн у Боснії, Хорватії, Ізраїлі, Палестині, Сирії, Афганістані та інших країнах.

Діти, які роками жили в умовах війни, часто демонстрували однакові психологічні механізми: звикання до насильства, спрощений поділ світу на «своїх» і «чужих», емоційне притуплення як спосіб захисту від постійного страху.

Це не означає, що вони приречені стати жорстокими дорослими. Але це означає, що після війни суспільству доведеться докласти значних зусиль, щоб допомогти цілому поколінню повернути здатність сприймати людське життя не як елемент щоденної інформаційної стрічки, а як найвищу цінність.

Де проходить межа? Ненависть до агресора і дегуманізація

Українці мають усі підстави ненавидіти державу, яка розв’язала війну, окупувала території, щодня обстрілює міста, вбиває цивільних і руйнує життя мільйонів людей. Ця ненависть є зрозумілою емоційною реакцією на пережите насильство, втрати та несправедливість.

Але існує тонка межа між ненавистю до агресора як політичного й військового противника та втратою здатності бачити людське життя як цінність взагалі. Це питання не про «правильні» чи «неправильні» емоції. Це питання про те, що війна робить із людиною.

Війна змінює не лише фронт, а й мораль

Історики давно звернули увагу на закономірність, яка повторюється майже в кожному великому конфлікті. Щоб суспільство могло витримати тривалу війну, образ ворога поступово спрощується.

Ворог перестає бути людиною з біографією, сім’єю, професією чи власними рішеннями. Він стає символом загрози. Саме це полегшує мобілізацію суспільства, зміцнює готовність до опору і допомагає психологічно витримувати втрати.

У цьому є своя військова логіка.

Але є й інший бік. Коли така модель закріплюється надовго, вона починає впливати не лише на ставлення до ворога, а й на загальний спосіб мислення. Особливо — у дітей.

Діти не знають усіх нюансів війни

Семирічна дитина не читає міжнародне гуманітарне право. Не знає різниці між військовою ціллю та цивільним об’єктом. Не аналізує політичні рішення Кремля.

Вона сприймає світ через прості емоційні конструкції. Якщо в новинах звучить: «Наші вдарили по росії», а дорослі реагують із полегшенням чи радістю, дитина може зробити дуже простий висновок: «Якщо загинуло більше людей — значить, це ще краще».

Це не її моральний вибір. Це спосіб інтерпретації світу, який формується під впливом середовища. І саме тому відповідальність лежить не на дитині. Вона лежить на дорослих.

Інформаційна війна працює не лише проти ворога

Коли говорять про інформаційну війну, зазвичай мають на увазі пропаганду, фейки чи психологічні операції. Але інформаційний простір впливає і на власне суспільство.

Щодня українці бачать десятки повідомлень про удари, втрати, дрони, ракети, знищену техніку. Це важлива інформація, яка допомагає розуміти перебіг війни. Проте постійне перебування в такому потоці може поступово змінювати емоційне сприйняття реальності.

Медіа тут опиняються у складній ситуації. З одного боку, вони повинні чесно інформувати, з іншого — кожен заголовок, кожне відео, кожен емоційний допис стає частиною середовища, у якому ростуть діти.

Тому відповідальність за інформаційний простір — це не лише питання журналістських стандартів, а й питання майбутнього суспільства.

Чи означає це, що потрібно приховувати правду?

Ні. Замовчування війни було б не менш небезпечним. Діти все одно дізнаються про неї — від друзів, із соціальних мереж, зі шкільних розмов чи власного досвіду. Питання не в тому, чи говорити. Питання — як говорити.

Пояснювати, що удар по військовому об’єкту може бути законною частиною самооборони держави, але водночас не перетворювати смерть на привід для радості.

Пояснювати, що ворог несе відповідальність за агресію, але людське життя не повинно втрачати свою цінність. Це складна розмова навіть для дорослих. Для дітей вона потребує ще більшої уважності.

Що буде після війни?

Історія показує, що завершення бойових дій не означає завершення їхніх наслідків.

Психологічні установки, сформовані в дитинстві, можуть зберігатися роками. Саме тому після воєн у багатьох країнах значну увагу приділяли роботі з дітьми: розвитку емпатії, відновленню відчуття безпеки, навчанню ненасильницького спілкування, підтримці сімей і шкіл. Україна також зіткнеться з цим викликом.

Покоління, яке дорослішає під звуки сирен і повідомлень про обстріли, потребуватиме не лише відбудови шкіл і міст, а й тривалого відновлення психологічного здоров’я. Саме від того, як суспільство впорається з цим завданням, значною мірою залежатиме, якою буде країна через десять чи двадцять років.

Коли ми перестаємо помічати зміни

Історія з двома хлопчиками могла б залишитися звичайною побутовою сценою. Почутою випадково і забутою вже за кілька хвилин. Але вона не забувається. Не через саму фразу. Через те, наскільки природно вона прозвучала…

Саме в цьому і полягає найбільша небезпека будь-яких великих історичних потрясінь. Люди рідко помічають зміни власної свідомості в момент, коли вони відбуваються.

Вони стають очевидними лише тоді, коли хтось випадково вимовляє вголос те, що ще кілька років тому здалося б немислимим.

І тоді виникає відчуття: щось змінилося. Не в одній дитині, не в одній родині, а всьому суспільстві. Ми не можемо вимагати від дітей бути сильнішими за дорослих.

Після почутого дуже легко сказати: «Які жорстокі сучасні діти», але це було б несправедливо. Діти не створювали цей світ, вони не обирали війну, не приймали політичних рішень. Не запускали ракети. Не руйнували міста.

Вони лише народилися у реальності, яку створили дорослі. Саме дорослі визначають, що дитина чує вдома, які новини дивиться, як пояснюють їй події, які слова використовують, говорячи про війну, як реагують на власний біль, яких емоцій не приховують. І якщо дитина говорить про людську смерть так, ніби це спортивний результат, це насамперед привід дорослим поставити запитання самим собі.

Війна закінчиться. Її наслідки — ні. Колись замовкнуть сирени, закінчаться ракетні удари, відбудують зруйновані будинки, відкриються нові школи, з’являться нові дороги… Але жодна будівельна компанія не відновить те, що змінилося всередині людей.

Психологічні наслідки великих воєн нерідко передаються наступним поколінням. Досвід страху, втрат, тривоги, недовіри або звикання до насильства може впливати на суспільство ще довго після завершення бойових дій. Саме тому після воєн такої уваги потребують психологічна підтримка, освіта та відновлення соціальних зв’язків.

Для України це буде не менш важливим викликом, ніж відбудова інфраструктури.

Маніпуляція свідомістю — це не лише про пропаганду

Коли ми говоримо про маніпуляцію свідомістю, уявляємо фейкові новини, пропагандистські телеканали або інформаційні операції.

Але існує й інша форма впливу. Вона не має конкретного автора, Її неможливо вимкнути одним рішенням. Вона виникає тоді, коли людина роками живе в середовищі, де війна стає фоном повсякденного життя. Коли смерть перетворюється на статистику, коли вибухи стають звичними. Коли повідомлення про загиблих більше не змушують зупинитися хоча б на хвилину.

Коли дитина, яка ніколи не знала мирного життя, щиро дивується, чому дорослі так реагують на її слова. Саме так працюють глибокі зміни суспільної свідомості. Без наказів, примусу чи змови. Лише через постійне повторення одних і тих самих образів, емоцій і повідомлень.

Замість післямови

Я не знаю, ким стануть ті двоє хлопчиків через двадцять років. Можливо, один буде лікарем, а інший — інженером, будівельником чи бізнесменом. Скоріше за все, вони навіть не пам’ятатимуть тієї короткої розмови. Але я пам’ятатиму. Не тому, що вона була винятковою, а тому, що вона стала нагадуванням: війна змінює не лише карти фронту, економіку чи політику. Вона змінює людей.

Найнебезпечніші зміни часто відбуваються не там, де вибухають ракети, а тихо — у звичних словах, у повсякденних реакціях, у тому, що перестає нас дивувати.

І якщо ми хочемо після перемоги відбудувати не лише міста, а й здорове суспільство, нам потрібно вже сьогодні уважно слухати своїх дітей. Не для того, щоб їх засудити. А для того, щоб зрозуміти, що вони насправді намагаються сказати про світ, у якому їм довелося вирости.