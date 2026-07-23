Франція підтримує заборону віз ЄС для учасників війни проти України

Офіційний Париж заперечує інформацію про блокування ініціативи щодо заборони видачі європейських віз російським військовослужбовцям. Франція повністю підтримує ці обмеження, однак для їх фактичного впровадження необхідне ухвалення спеціального юридичного документа. Про це у четвер, 23 липня 2026 року, заявив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфавре. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Чому обмеження не увійшли до 21-го пакета

За словами спікера французького МЗС, інформація у ЗМІ про нібито вето Франції під час підготовки 21-го пакета санкцій ЄС не відповідає дійсності. Паскаль Конфавре наголосив на процедурних нюансах ухвалення подібних рішень.

📢 «Для практичного застосування цього заходу необхідний новий правовий акт. Саме цьому питанню ми приділятимемо особливу увагу найближчими днями», – зазначив Конфавре.

Французька оцінка нового санкційного пакета

Речник МЗС Франції підкреслив, що затверджений 23 липня Радою ЄС новий пакет обмежень є найбільшим за весь період з моменту повномасштабного вторгнення.

📢 «Він, зокрема, спрямований проти російського фінансового сектору та передбачає обмеження щодо низки російських банків та використання альтернативних платіжних інструментів, включно з криптовалютами. Крім того, близько 40 включених у пакет організацій належать до російського військово-промислового комплексу. Зокрема до екосистеми виробництва безпілотників», – розповів він.

Нагадаємо, 23 липня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій проти росії. Раніше стало відомо, що з підсумкового проєкту вилучили персональні обмеження проти глави РПЦ Кирила та окремих військовослужбовців рф через застереження кількох країн-членів.