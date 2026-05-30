На Донеччині розслідують обставини смерті чоловіка після затримання ТЦК

У Донецькій області правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом загибелі цивільного громадянина. У місті Краматорськ правоохоронці наразі детально з’ясовують усі обставини смерті чоловіка після резонансного інциденту, що стався під час його офіційного супроводу працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Наразі слідчі органи збирають доказову базу, опитують свідків та призначають необхідні судово-медичні експертизи для встановлення точної причини трагедії.

Офіційна позиція Донецького ОТЦК та СП

У свою чергу, керівництво Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативно відреагувало на поширення інформації у публічному просторі. У відомстві офіційно заявили, що під час транспортування військовозобов’язаний громадянин нібито здійснив спробу втечі з транспортного засобу.

Представники оборонного відомства наголошують на своїй повній відкритості та готовності всебічно співпрацювати з органами досудового розслідування.

📢 «В соціальних мережах з’явилася інформація про смерть військовозобов’язаного громадянина. На даний момент відомо, що він доставлявся до навчального центру військовослужбовцями ТЦК та СП Донецької області та втік з автомобіля під час супроводження. Обставини трагічної смерті даного громадянина зараз досліджуються правоохоронними органами. Керівництво Донецького ОТЦК та СП максимально зацікавлене в об’єктивному і повному розслідуванні обставин події та надає всіляку допомогу правоохоронним органам у розслідуванні», – йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі остаточні та юридично обґрунтовані обставини смерті чоловіка, а також правомірність дій усіх учасників інциденту встановлюють співробітники компетентних правоохоронних органів.

