ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

На Донеччині розслідують обставини смерті чоловіка після затримання ТЦК

Денис Молотов
На Донеччині розслідують обставини смерті чоловіка після затримання ТЦК
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Донецькій області правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом загибелі цивільного громадянина. У місті Краматорськ правоохоронці наразі детально з’ясовують усі обставини смерті чоловіка після резонансного інциденту, що стався під час його офіційного супроводу працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Наразі слідчі органи збирають доказову базу, опитують свідків та призначають необхідні судово-медичні експертизи для встановлення точної причини трагедії.

Офіційна позиція Донецького ОТЦК та СП

У свою чергу, керівництво Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оперативно відреагувало на поширення інформації у публічному просторі. У відомстві офіційно заявили, що під час транспортування військовозобов’язаний громадянин нібито здійснив спробу втечі з транспортного засобу.

На Донеччині розслідують обставини смерті чоловіка після затримання ТЦК 01
Фото: скриншот офіційного повідомлення Донецького обласного ТЦК / 30.05.2026

Представники оборонного відомства наголошують на своїй повній відкритості та готовності всебічно співпрацювати з органами досудового розслідування.

📢 «В соціальних мережах з’явилася інформація про смерть військовозобов’язаного громадянина. На даний момент відомо, що він доставлявся до навчального центру військовослужбовцями ТЦК та СП Донецької області та втік з автомобіля під час супроводження. Обставини трагічної смерті даного громадянина зараз досліджуються правоохоронними органами. Керівництво Донецького ОТЦК та СП максимально зацікавлене в об’єктивному і повному розслідуванні обставин події та надає всіляку допомогу правоохоронним органам у розслідуванні», – йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі остаточні та юридично обґрунтовані обставини смерті чоловіка, а також правомірність дій усіх учасників інциденту встановлюють співробітники компетентних правоохоронних органів.

Також нагадаємо:
  • Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали комплексне досудове розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК.
  • Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.
  • За офіційними даними Дніпропетровського ОТЦК, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер чоловік.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Співробітника ТЦК арештовано за побиття чоловіка у Тернополі

ВАЖЛИВО

Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen

ВАЖЛИВО

Трамп назвав умову для укладання угоди з Іраном

ВАЖЛИВО

Що таке РСЗВ “Ураган”: основні характеристики і небезпека системи

ПОДІЇ

Стався замах на життя мера міста Дніпропетровщини

ВАЖЛИВО

ООН внесла збройні сили рф до «чорного списку»

ВАЖЛИВО

Як табір допомагає сором’язливим дітям знайти друзів

ОСВІТА

“Розграбоване доведеться повернути” – МЗС про конфіскацію росією майна на окупованих територіях

ПОДІЇ

Кремінська громада виділила кошти на матеріальну допомогу для мешканців

ЛУГАНЩИНА

Швеція долучається до проєкту панʼєвропейського антибалістичного щита Freya – Зеленський

ПОДІЇ

Зеленський на зустрічі зі “слугами” назвав умови завершення гарячої фази війни до листопада

ПОЛІТИКА

В НАТО не змогли погодити відсоток військової допомоги Україні

ВАЖЛИВО

Атака «шахедів» на Запоріжжя: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Рада ЄС виділила Україні майже 2,8 млрд євро

ВАЖЛИВО

Федоров обговорив постачання ракет для Patriot з конгресменами США

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип