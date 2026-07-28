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Отримано від Німеччини 12 пікапів для медзакладів і гуманітарних хабів Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Отримано від Німеччини 12 пікапів для медзакладів і гуманітарних хабів Луганщини
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Луганська область отримала 12 пікапів від Управління міжнародного співробітництва Федерального агентства технічної допомоги Німеччини. Автомобілі використовуватимуть для забезпечення роботи релокованих медичних закладів, соціальних установ і гуманітарних хабів, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомив начальник Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко.

📢 «Це основний структурний підрозділ державної організації цивільного захисту, що відповідає за координацію гуманітарних і технічних місій за межами Німеччини», – пояснив Олексій Харченко, подякувавши німецьким партнерам за підтримку Луганщини.

Пікапи працюватимуть для медичних і соціальних установ

Отримані автомобілі передадуть у користування релокованим медичним закладам, установам соціальної сфери. А також гуманітарним хабам, які продовжують працювати для жителів Луганської області.

За словами Харченка, новий транспорт допоможе оперативніше доставляти медикаменти, продукти харчування та гуманітарні вантажі людям, які потребують підтримки.

📢 «До прикладу, персонал Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату зможе самостійно доставляти для підопічних медичні препарати і продукти харчування. Також важливо, щоб наші хаби оперативно отримували і доставляли луганчанам гуманітарну допомогу», – зазначив Олексій Харченко.

Передані пікапи мають посилити логістичні можливості релокованих установ Луганщини, які після вимушеного переміщення продовжують працювати на підконтрольній Україні території.

Завдяки новому транспорту медичні заклади та гуманітарні центри зможуть швидше доставляти необхідні ліки, продукти харчування та іншу допомогу внутрішньо переміщеним особам і підопічним соціальних установ.

👉 Також нагадаємо, що З нагоди Дня медичного працівника відзначили лікарів, парамедиків, медичних сестер та інших фахівців системи охорони здоров’я Луганської області. Нагороди медикам вручив начальник Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко.

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