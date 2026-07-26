ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

В Ірані назвали кількість загиблих військових США

Денис Молотов
Денис Молотов
В Ірані назвали кількість загиблих військових США
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зробили серію гучних заяв щодо наслідків своїх ударів по американських військових об’єктах. У Тегерані стверджують, що втрати армії США нібито перевищили 200 осіб загиблими. Про це повідомляє іранське державне інформагентство Tasnim.

Заяви генерала КВІР щодо операції «Наср II»

Речник КВІР генерал Хоссейн Мохеббі назвав офіційну позицію Вашингтона «чистісінькою брехнею» та розкрив іранську версію подій. За його словами, у межах двотижневої операції «Наср II» іранські сили атакували вісім центрів розміщення американських військ. В одному з епізодів нібито було повністю зруйновано 20 укриттів.

📢 «Американський народ не повинен дозволяти своїм брехливим командирам вважати себе дурнями», – заявив він.

Іранський військовий також закликав Вашингтон допустити міжнародних журналістів на пошкоджені бази для незалежної оцінки руйнувань.

Відсутність підтверджень та реакція США

Наразі жодного незалежного підтвердження заявлених Тегераном цифр немає. Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) та Міністерство оборони США офіційну статистику власних втрат після останньої серії взаємних обстрілів публічно не озвучували.

Загострення протистояння у регіоні:

  • Заяви КВІР пролунали після того, як авіація США завдавала ударів по Ірану протягом 13 ночей поспіль;
  • У відповідь Тегеран здійснив масовані запуски ракет та дронів по об’єктах США у затоці;
  • Раніше Іран офіційно відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню, яку пропонували за посередництва Іраку.

👉 Також раніше стало відомо, що в акваторії стратегічно важливої Ормузької протоки сталася серія військових нападів на цивільні торговельні судна. Унаслідок ракетних ударів та вибухів щонайменше три нафтові танкери зазнали серйозних пошкоджень, а моряки були змушені терміново залишити борти

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трагедія у Бродах: водій Mercedes збив дерево та опору — загинули троє дітей

КРИМІНАЛ

Атака КАБами по Запоріжжяю: є загиблий та поранені

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: У Франції росіянці загрожує в’язниця за гуманітарну допомогу жителям Донбасу

СТОПФЕЙК

Трамп запроваджує 50% мит проти Канади

ВАЖЛИВО

росіяни скинули авіабомби на Слов’янськ — поранені 14 цивільних

ВІЙНА

Удари по Wildberries: “Мадяр” показав відео

ПОДІЇ

Біля берегів Румунії пошкоджено судно, яке прямувало зі США до України

ПОДІЇ

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО

Наслідки балістичного удару по Київській області: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Фейк: Удари по російських цілях тільки шкодять Україні — колишній радник Міністра оборони США

СТОПФЕЙК

На фронті сталось 219 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб оновив карту: 217 боїв, найбільше – на Слов’янському напрямку

ВІЙНА

У Повітряних Силах ЗСУ звернулись до українців

ВАЖЛИВО

Новий прем’єр ініціював кадрово-бюджетний аудит Кабміну

ВАЖЛИВО

Рубіжанська МВА спрямувала ще 1,2 мільйона гривень на оздоровлення дітей

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип