В Ірані назвали кількість загиблих військових США

Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зробили серію гучних заяв щодо наслідків своїх ударів по американських військових об’єктах. У Тегерані стверджують, що втрати армії США нібито перевищили 200 осіб загиблими. Про це повідомляє іранське державне інформагентство Tasnim.

Заяви генерала КВІР щодо операції «Наср II»

Речник КВІР генерал Хоссейн Мохеббі назвав офіційну позицію Вашингтона «чистісінькою брехнею» та розкрив іранську версію подій. За його словами, у межах двотижневої операції «Наср II» іранські сили атакували вісім центрів розміщення американських військ. В одному з епізодів нібито було повністю зруйновано 20 укриттів.

📢 «Американський народ не повинен дозволяти своїм брехливим командирам вважати себе дурнями», – заявив він.

Іранський військовий також закликав Вашингтон допустити міжнародних журналістів на пошкоджені бази для незалежної оцінки руйнувань.

Відсутність підтверджень та реакція США

Наразі жодного незалежного підтвердження заявлених Тегераном цифр немає. Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) та Міністерство оборони США офіційну статистику власних втрат після останньої серії взаємних обстрілів публічно не озвучували.

Загострення протистояння у регіоні:

Заяви КВІР пролунали після того, як авіація США завдавала ударів по Ірану протягом 13 ночей поспіль ;

; У відповідь Тегеран здійснив масовані запуски ракет та дронів по об’єктах США у затоці;

Раніше Іран офіційно відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню, яку пропонували за посередництва Іраку.

👉 Також раніше стало відомо, що в акваторії стратегічно важливої Ормузької протоки сталася серія військових нападів на цивільні торговельні судна. Унаслідок ракетних ударів та вибухів щонайменше три нафтові танкери зазнали серйозних пошкоджень, а моряки були змушені терміново залишити борти