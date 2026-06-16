На Одещині в ТЦК катували, били, залякували та вчиняли сексуальне насильство

Протидія катуванням, незаконному позбавленню волі та перевищенню повноважень посадовцями є одним із пріоритетних напрямів роботи Державного бюро розслідувань (ДБР). Навіть в умовах воєнного стану мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини. Працівники ДБР викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.

Правоохоронці повністю задокументували діяльність злочинного угруповання. Фігуранти використовували службове становище задля штучного покращення статистичних показників призову.

Склад злочинної групи ТЦК та організація незаконного утримання

За даними слідства, для покращення показників мобілізації шестеро посадовців РТЦК організували протиправний механізм доставлення та утримання чоловіків. Вони розробили чіткий план дій та розподілили обов’язки між усіма учасниками.

До протиправної діяльності посадовці залучили трьох представників місцевої громадської організації. Залучені цивільні особи виконували такі завдання:

здійснювали активний розшук військовозобов’язаних громадян на території регіону;

оперативно збирали персональну та конфіденційну інформацію про чоловіків.

Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими громадянами. Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, систематично били, залякували та чинили на них важкий психологічний тиск. Також слідством встановлено окремі факти вчинення щодо потерпілих насильницьких дій сексуального характеру.

Результати обшуків та затримання фігурантів

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили беззаперечні докази протиправної діяльності. Усі знайдені знаряддя насильства були офіційно долучені до матеріалів справи.

В ході слідчих дій на території підрозділу правоохоронці вилучили:

гумові кийки;

будівельні молотки;

інші предмети, які використовувалися для безпосереднього фізичного впливу, тортур та катування громадян.

Наразі правоохоронцями затримано дев’ятьох учасників злочинної групи ТЦК. Їм офіційно повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленню волі та грабежі, вчинених у складі організованої групи.

⚖️ Юридична кваліфікація та рішення суду

Кримінальне провадження розслідується за кількома суворими статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожують тривалі терміни ув’язнення.

Підозра оголошена за такими статтями КК України:

ч. 3 ст. 127 — катування, вчинене організованою групою;

ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі;

ч. 4 ст. 186 — грабіж в умовах воєнного стану.

Усім дев’ятьом підозрюваним суд уже обрав суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

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Досудове розслідування наразі триває. Працівники ДБР встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, а також інших можливих потерпілих від дій фігурантів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті в лікарні вмер чоловік, якого доставили з території ТЦК. Військові керівники тоді офіційно запевнили громадськість, що будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК не відбувалося. Остаточну крапку у цій справі має поставити офіційне слідство ДБР.