Ірландія виділяє новий пакет допомоги Україні на €125 мільйонів

У межах офіційного візиту до Києва прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін та міністерка закордонних справ і торгівлі Гелен МакЕнті оголосили про виділення нового пакета двосторонньої підтримки України. Загальний обсяг фінансування на 2026 рік становить 125 мільйонів євро. Про це повідомляється на офіційному вебпорталі уряду Ірландії.

Заява Мікхола Мартіна та розподіл коштів

Очільник ірландського уряду запевнив у непохитній підтримці українського народу перед обличчям російської агресії.

📢 «Народ Ірландії стоїть разом з Україною та її народом перед обличчям аморальної та нічим не спровокованої війни агресії росії. Це жахливо, бачити на власні очі наслідки кампанії повітряних атак росії, спрямованих проти українських міст. Підтримка, оголошена сьогодні, допоможе Україні захиститися від цих нападів та врятувати життя цивільного населення. Вона також допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими, захистивши та відремонтувавши енергетичну інфраструктуру», – заявив Мартін.

100 млн євро спрямують на закупівлю та постачання пріоритетного нелетального військового обладнання. 25 млн євро призначено для захисту й термінового відновлення критичної енергетичної інфраструктури перед зимовим сезоном.

Загальний обсяг ірландської підтримки від початку вторгнення

З лютого 2022 року загальна сума допомоги з боку Ірландії перевищила 550 мільйонів євро.

Куди спрямовувалися кошти Дубліна:

Понад 254 млн євро — гуманітарна та стабілізаційна допомога цивільним;

— гуманітарна та стабілізаційна допомога цивільним; Понад 200 млн євро — військова підтримка України;

— військова підтримка України; 94 млн євро — фінансування нелетальних потреб ЗСУ у межах Європейського фонду миру (EPF).

Нагадаємо, під час візиту до столиці Мікхол Мартін провів переговори з шостим президентом України В.О. Зеленським. Також сторони обговорили перспективну угоду Drone Deal щодо прямого виробництва та застосування безпілотних технологій.