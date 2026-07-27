До Дня медичного працівника відзначили лікарів та медиків Луганщини

З нагоди Дня медичного працівника відзначили лікарів, парамедиків, медичних сестер та інших фахівців системи охорони здоров’я Луганської області. Нагороди медикам вручив начальник Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко. В умовах повномасштабної війни їхня робота перетворилася на справжній подвиг, адже медики щодня рятують життя на фронті та в тилу. Про це повідомила пресслужбу Луганської ОВА.

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять сімох працівників медичної сфери Луганщини, які загинули від початку повномасштабного російського вторгнення.

121 медик Луганщини нині служить у ЗСУ

Під час заходу повідомили, що сьогодні 121 медичний працівник Луганщини проходить службу у лавах Збройних Сил України, надаючи допомогу пораненим безпосередньо на передовій.

Звертаючись до медиків, Олексій Харченко подякував їм за професіоналізм, самовідданість і щоденну працю в умовах війни.

📢 «Для наших Захисників ви стали справжніми янголами-охоронцями. Кожне врятоване під ворожими обстрілами життя, кожна успішна евакуація та подарована надія – це ваш щоденний титанічний подвиг. Безмежно дякую за мужність, незламність і вірність своєму покликанню», – наголосив очільник регіону.

Медиків відзначили державними та обласними нагородами

Під час урочистостей повідомили, що за значний особистий внесок у розвиток української медицини та порятунок людських життів в умовах воєнного стану Оксані Андрейків-Морозовій присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Лікарку з медицини невідкладних станів Людмилу Шевцову нагороджено Подякою Голови Верховної Ради України.

Також низку працівників Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги, Луганської обласної клінічної лікарні та інших закладів охорони здоров’я відзначили регіональними нагородами.

Зокрема, знак «За сприяння відродженню Луганщини» отримав медичний директор Микола Ярошенко, а лікарям, парамедикам і медичним сестрам вручили Почесні грамоти та Листи подяки Луганської обласної державної адміністрації.

Медична система Луганщини продовжує працювати після релокації

Попри вимушене переміщення через російську агресію, система охорони здоров’я Луганської області продовжує працювати на підконтрольній Україні території.

Наразі діяльність відновили 34 заклади охорони здоров’я, у яких працюють 1347 фахівців, зокрема:

449 лікарів ;

; 352 представники середнього медичного персоналу.

Одним із головних напрямів роботи медичних закладів стало надання реабілітаційної, психологічної та паліативної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

У громадах розвивають систему психологічної підтримки

Крім медичної допомоги, у громадах Луганщини впроваджуються заходи Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

У її межах відкриваються кабінети психологічної підтримки, а також працюють мобільні мультидисциплінарні команди, які надають допомогу жителям та ветеранам.

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👉 Також нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України продовжує оновлювати перелік лікарських засобів у межах програми реімбурсації «Доступні ліки». На засіданні Координаційної міжвідомчої ради при облдержадміністрації обговорили підвищення якості медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом та хронічними захворюваннями легень (ХОЗЛ, астма).