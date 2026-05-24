У туалеті Тернопільського ТЦК застрелився чоловік

Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали комплексне досудове розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК. У суботу, 23 травня 2026 року, на оперативну лінію органів правопорядку надійшло повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) безпосередньо у приміщенні ТЦК (у вбиральні) було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Про це офіційно повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Слідчо-оперативна група, яка невідкладно прибула на місце події, провела первинні процесуальні дії та встановила особу загиблого. Ним виявився 46-річний житель міста Тернопіль.

Попередні хронологічні обставини інциденту виглядають так:

того ж дня, 23 травня, громадянина офіційно доставили до адміністративної будівлі територіального центру комплектування;

метою прибуття особи було визначено проходження встановлених процедур та уточнення військово-облікових даних;

за попередньою інформацією слідства, перебуваючи всередині, чоловік відлучився до вбиральні, де здійснив акт самогубства за допомогою вогнепальної зброї.

Наразі кримінальне провадження розслідується за відповідною кваліфікацією Кримінального кодексу України із відміткою «самогубство». Призначено комплекс необхідних судово-медичних та балістичних експертиз для перевірки всіх наявних версій події.

Інші резонансні інциденти за участю представників ТЦК

Подія у Тернополі розгортається на тлі підвищеної суспільної уваги до діяльності представників мобілізаційних підрозділів. Останнім часом у різних регіонах України правоохоронці зафіксували низку конфліктних ситуацій.

Перебіг розслідувань за іншими випадками має таку хронологію: