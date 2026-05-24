У туалеті Тернопільського ТЦК застрелився чоловік

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 24.05.2026

Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали комплексне досудове розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК. У суботу, 23 травня 2026 року, на оперативну лінію органів правопорядку надійшло повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) безпосередньо у приміщенні ТЦК (у вбиральні) було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Про це офіційно повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Слідчо-оперативна група, яка невідкладно прибула на місце події, провела первинні процесуальні дії та встановила особу загиблого. Ним виявився 46-річний житель міста Тернопіль.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Поліції тернопільської області / 24.05.2026

Попередні хронологічні обставини інциденту виглядають так:

  • того ж дня, 23 травня, громадянина офіційно доставили до адміністративної будівлі територіального центру комплектування;
  • метою прибуття особи було визначено проходження встановлених процедур та уточнення військово-облікових даних;
  • за попередньою інформацією слідства, перебуваючи всередині, чоловік відлучився до вбиральні, де здійснив акт самогубства за допомогою вогнепальної зброї.

Наразі кримінальне провадження розслідується за відповідною кваліфікацією Кримінального кодексу України із відміткою «самогубство». Призначено комплекс необхідних судово-медичних та балістичних експертиз для перевірки всіх наявних версій події.

Інші резонансні інциденти за участю представників ТЦК

Подія у Тернополі розгортається на тлі підвищеної суспільної уваги до діяльності представників мобілізаційних підрозділів. Останнім часом у різних регіонах України правоохоронці зафіксували низку конфліктних ситуацій.

Перебіг розслідувань за іншими випадками має таку хронологію:

  • Нагадаємо, за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі Києва відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік дістав тілесні ушкодження під час конфлікту з представниками групи оповіщення ТЦК, до складу якої входили військові територіального центру і члени добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).
  • Раніше у Черкаській області стався конфлікт між працівниками ТЦК та військовим з ампутацією, під час якого, за його словами, йому погрожували зброєю та застосували сльозогінний газ.
  • Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.
  • За офіційними даними Дніпропетровського ОТЦК, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер чоловік. Інцидент стався безпосередньо у приміщенні місцевого ТЦК.
